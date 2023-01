Mogi das Cruzes tem inscrições para ocupação da Pinacoteca e do Centro Cultural

Lista de propostas admitidas será divulgada em 13 de fevereiro e o resultado final no dia 28. Artistas poderão expor obras na Pinacoteca de Mogi das Cruzes

Junior Lago/ PMMC.

Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para artistas interessados em expor suas obras temporariamente no Centro Cultural e na Pinacoteca. De acordo com a Prefeitura, serão aceitas propostas de profissionais de todo o Brasil e as inscrições podem ser feitas de maneira on-line até o dia 31 de janeiro, gratuitamente.

O chamamento público é destinado para concessão de uso da galeria Wanda Coelho Barbieri, no Centro Cultural e na sala Alcino Meireles, na Pinacoteca, ao longo do ano de 2023. O edital tem o objetivo de reconhecer os artistas, suas produções artísticas e tornar acessível ao público as diversas linguagens das artes visuais.

As propostas individuais e coletivas serão selecionadas e as exposições serão de acordo com a programação, que será definida pela Secretaria Municipal de Cultura, no decorrer desde ano. Cada exposição terá a duração de 20 a 30 dias.

Além disso, as propostas escolhidas receberão uma ajuda de custo, estabelecida no edital 005/2023, e o artista ou representante se comprometerá a apresentar dois encontros com o público por meio de palestras, educativos, dentre outras ações que sejam voltadas à sociedade.

A lista de propostas admitidas será divulgada em 13 de fevereiro. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, fica estabelecido o prazo de recursos para as propostas inabilitadas. Já o resultado final será publicado em 28 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

