Mogi das Cruzes terá sarau pelo Dia da Visibilidade Trans neste sábado

Evento será realizado a partir das 19h no Espaço Ousadia e contará com apresentações artísticas e debates. Uma pessoa segura bandeira do movimento trans

Brendan McDermid/Reuters/Arquivo

Neste sábado (28), o Espaço Ousadia, em Mogi das Cruzes, recebe um sarau dedicado ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. O evento ocorre a partir das 19h e a entrada é gratuita.

De acordo com o Fórum Mogiano LGBT, o Sarau Trans contará com debates de temas relevantes sobre a existência de trans e travestis na região, além de apresentações artísticas.

Também haverá microfone aberto para que o público participe. O evento terá brechó e venda de bebidas. O Espaço Ousadia fica na Rua Nossa Senhora do Carmo, 79, no Centro.

O Sarau Trans tem apoio da família Stronger, Núcleo de Transmasculinidades, ONG Para Todos, Frente LGBTQIAP+ de Suzano e da ONG Mães pela Resistência.

O Dia da Visibilidade Transexual é celebrado no domingo (29).

Sarau Trans

Quando: 28 de janeiro

Horário: 19h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Espaço Ousadia

Endereço: Rua Nossa Senhora do Carmo, 79 – Centro

Vittorio Ferla