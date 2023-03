Mogi-Dutra terá pontos de interdição neste final de semana

Bloqueio serão realizados de sexta-feira (24) e a domingo (25) para obras de interligação do Semae. A Rodovia Mogi-Dutra terá pontos de interdição ao longo deste final de semana. O motivo é uma obra de interligação realizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae).

De sexta-feira (24) a sábado (25) será necessário fechar uma faixa da pista sentido Arujá. Já do sábado para o domingo (26), o bloqueio ocorre na faixa no sentido Mogi das Cruzes.

Os trabalhos serão realizados em frente ao posto de combustíveis Shell. De acordo com a Prefeitura, a alternância foi definida de forma a não prejudicar o fluxo de veículos na ida e retorno do litoral.

Nos dois períodos, o trabalho será realizado das 22h de um dia às 17h do dia seguinte. Os veículos poderão circular normalmente pela outra faixa da pista.

Interligação de redes de esgoto na Mogi-Dutra

Das 22h de 24/03 às 17h de 25/03: interdição de faixa na pista sentido Arujá

Das 22h de 25/03 às 17h de 26/03: interdição de faixa na pista sentido Mogi das Cruzes

