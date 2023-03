Mogi Guaçu diz que churrascaria onde cozinheira morreu após explosão de panela tem documentação irregular; dono alega divergência de endereços

Acidente ocorreu em churrascaria do Parque Industrial, na noite de quinta. Alminda Maria, de 36 anos, é natural do Maranhão, onde corpo será sepultado. Caso é investigado pela polícia. Câmeras de segurança flagram explosão de panela que matou cozinheira em Mogi Guaçu

Mogi Guaçu (SP) confirmou no fim da tarde desta sexta-feira (10) que há irregularidade na documentação do alvará de funcionamento da churrascaria onde a cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após uma panela de pressão explodir na noite de quinta.

A vítima deixou dois filhos e será sepultada em São Luís (MA), estado natal dela. A cozinheira estava no primeiro dia de trabalho na Churrascaria Chimarrão, no Parque Industrial.

“A Prefeitura de Mogi Guaçu informa que o estabelecimento não estava com a documentação de alvará de funcionamento regularizada junto ao município”, diz nota da assessoria da administração.

O g1 questionou o governo sobre o que estabelecimento precisa fazer para regularizar a situação, quando começou o problema e quais ações foram ou serão adotadas pela prefeitura, mas não houve resposta. A assessoria alegou necessidade de contato com os Bombeiros e Defesa Civil, mas a corporação não soube informar detalhes do caso, e nenhum representante do órgão foi localizado.

À reportagem, o dono da churrascaria afirmou que a irregularidade citada pela prefeitura está relacionada a uma divergência sobre o endereço correto do restaurante. O proprietário disse, ainda, que as instalações de segurança do local estão em dia, assim como o alvará.

A cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, que morreu após a explosão de uma panela de pressão em uma churrascaria em Mogi Guaçu (SP)





Segundo boletim de ocorrência registrado pela polícia, a vítima morava nos fundos da churrascaria, onde há alojamentos que ela dividia com outros funcionários.

Segundo a Polícia Civil, a explosão resultou em um ferimento na cabeça e ela morreu no local. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu.

Antes de se mudar para Mogi Guaçu, a vítima trabalhava em um restaurante de Vinhedo (SP). Ela não tem parentes nas duas cidades e todo o trâmite para o sepultamento foi tratado entre uma funerária e familiares dela no Maranhão.

A funerária responsável informou, na tarde desta sexta-feira, que o traslado ocorrerá às 23h de sábado (11) em viagem de avião. A data e local do sepultamento não foram confirmados.

As idades dos filhos da vítima não foram informados e o dono da churrascaria afirmou que a vítima era separada. Câmeras do circuito interno de segurança mostraram o momento da explosão e a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro (veja no vídeo acima).

Outra funcionária da cozinha relatou para a Polícia Militar que utilizava a panela minutos antes do acidente. Ela afirmou que desligou a boca do fogão depois de a panela pegar pressão e continuou o trabalho. Pouco depois, houve a explosão.

A Guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que a funcionária morreu.

A perícia foi ao local e o caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O estabelecimento permaneceu fechado nesta sexta e um comunicado foi divulgado em rede social.







