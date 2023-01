Mogi inicia campanha de arrecadação de itens essenciais no período de chuvas

As doações devem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social e serão direcionadas às famílias prejudicadas pelas chuvas de verão. Doações são destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Ney Sarmento/Prefeitura de Mogi das Cruzes

O Fundo Social de Mogi das Cruzes realiza nesta semana a Ação Verão 2023, uma campanha de arrecadação de itens essenciais, que busca dar amparo emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade e que venham a ser afetadas pelas chuvas de verão.

Quem puder ajudar, deve levar as doações diretamente na sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura. Entre os itens arrecadados estão: produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas de adultos e crianças, roupas de mesa e banho, fraldas geriátricas, absorventes e alimentos não perecíveis.

Importante lembrar que o Fundo Social trabalha diretamente com instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. Isto é, as doações são entregues às entidades com cadastro ativo e cabe a elas a entrega final dos itens às famílias e comunidades assistidas.

Mais informações sobre a Ação Verão podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, pelo número 4798-5143.

