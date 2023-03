Mogi libera vagas de agendamento da vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas com deficiência

A imunização vai ser liberada para pessoas com deficiência a partir dos 12 anos. Inicialmente programada para abril, a antecipação ocorre por conta da baixa procura. Vacina contra Covid-19 em Mogi das Cruzes

Divulgação/PMMC

A Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes libera nesta quarta-feira (29) às 14h o agendamento da vacinação com a dose bivalente contra Covid-19 para pessoas com deficiência. Os interessados podem acessar a partir das 14h o site http://www.cliquevacina.com.br. A imunização desse grupo estava agendado para abril, mas foi antecipado por causa da baixa procura.

Podem agendar pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos (deficiência motora, visual, auditiva ou intelectual, incluindo autismo).

A vacina já estava liberada para outros grupos, que também continuam com agendamento liberado:

pessoas com 60 anos ou mais;

imunodeprimidos graves;

indígenas:

gestantes;

puérperas (mulheres até 45 dias após o parto).

Para aplicação da vacina Pfizer Bivalente é necessário já ter recebido pelo menos duas doses anteriores de vacina monovalente contra a Covid-19 e ter passado pelo menos quatro meses após a última dose aplicada.

A população apta a receber o imunizante está sendo ampliada de acordo com a chegada de novas doses e conforme cronograma previsto pelo Governo do Estado.

Vito Califano