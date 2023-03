Mogi passa a atender crianças em nova unidade de saúde

Atendimentos no “Vagalume” começaram nesta segunda-feira (6). Unidade conta com iluminação adaptada e atividades lúdicas para crianças autistas. Crianças de Mogi das Cruzes podem ser atendidas na nova unidade de saúde infantil Vagalume

Os atendimentos na nova unidade de saúde infantil de Mogi das Cruzes, Vagalume, começaram nesta segunda-feira (6). O espaço é adaptado para o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com alguns recursos voltados para o conforto dos pacientes como ambiente, iluminação e atividades lúdicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram contratados profissionais, como psicólogos, farmacêuticos e técnicos de farmácia, além de técnicos de enfermagem para suplementação das equipes.

“Ele vem no sistema de acolhimento diferenciado, mais lúdico e a gente tem esse diferencial do olhar para criança do Espectro Autista, onde tem uma sala de espera adaptada, um consultório adaptado, onde não tem acesso a luz fluorescente, um ambiente com uma iluminação diferente”, diz a diretora Gisele Menichelli.

Pronto Atendimento para crianças tem espaço adaptado

Vinícius Silva/ TV Diário

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, para ir até o local, moradores que dependem de ônibus podem contar com o Circular Saúde, com partidas a cada 15 minutos e que passa pelos dois terminais.

A unidade Vagalume Saúde Infantil, fica no antigo prédio do Pró-Mulher, na Rua Manuel de Oliveira, 30 – Mogilar e funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano