Mogi registra chuva de granizo e quedas de árvores

Fernanda Lourenço/g1

Uma forte chuva, inclusive com ocorrência de granizo, atingiu Mogi das Cruzes na tarde desta sexta-feira (31). Segundo a Prefeitura, houve ventania e foram registradas quedas de árvores na na Vila Oliveira, no bairro da Volta Fria e no Jardim Natalie, sendo que esta última atingiu um veículo.

Houve ainda queda de galhos na rua Manuel de Oliveira, próximo ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. As equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal foram encaminhadas para fazer o atendimento das ocorrências.

A Defesa Civil informou que também houve acúmulo de água em alguns pontos, como no bairro da Ponte Grande, nas proximidades do acesso para a rodovia Mogi-Dutra. A sirene localizada na Praça da Bandeira, no Centro, foi acionada devido ao extravasamento momentâneo do córrego Rio Negro. A situação foi normalizada com a diminuição do volume de chuva.

Por decisão do Governo do Estado, com base na previsão de chuva forte para as próximas semanas, a Operação Chuvas de Verão foi prorrogada até o dia 15 de abril. Segue link com release sobre o tema: http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/noticia/operacao-verao-e-prorrogada-ate-dia-15-de-abril-devido-a-previsao-de-chuvas

A Defesa Civil mantém o monitoramento da cidade nesta sexta-feira (31/03) e a população pode entrar em contato em casos de emergência pelo telefone 199.

Vito Califano