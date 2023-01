Mogi registra mais de 2 mil multas aplicadas por estacionamento em local proibido nos dois últimos anos

Moradores da Vila Vitória, de Brás Cubas e do Rodeio reclamam de falta de fiscalização no trânsito. Prefeitura de Mogi disse que agentes municipais de trânsito são deslocados para atender solicitações e que adota medidas previstas em lei. Motoristas são multados por estacionar em local proíbido em Mogi das Cruzes

Nos últimos dois anos, mais de 2 mil multas foram aplicadas em Mogi das Cruzes por estacionamento em local proibido. Mesmo com fiscalização, não é difícil encontrar motoristas que não respeitam a sinalização.

Um morador da região da Vila Vitória gravou um vídeo relatando a situação por lá. Já são pelo menos dois meses convivendo com o problema na porta de casa.

“Todo dia, dia e principalmente à noite. A placa está aí, olha! Sinalizando, olha quantos veículos, oh. E é dos dois lados. Tá difícil passar aqui. Já tô no numeral 952. Inteiro, inteiro de carro. Inteiro, inteiro, inteiro. Ou o departamento de trânsito fiscaliza ou retira as placas, porque já virou estacionamento. E faz tempo, hein. Faz tempo. A situação é essa daí”, diz o morador que não quis se identificar sobre a Rua Brás de Pina.

No dia 12 de janeiro o morador ligou pra prefeitura pra reclamar do problema. o primeiro contato foi às 19h26. O morador ficou duas horas esperando pela viatura de fiscalização, mas ela não apareceu. Por volta de 21h e 22h, ele ligou novamente, mas não atenderam mais.

Em outro ponto da cidade, quem precisa passar por este trecho da perimetral, na pista sentido Rodeio, tem que ir para o meio da pista. O problema é constante. Os moradores já pediram ajuda para a Prefeitura. Quando ligam, recebem a mesma informação de que uma equipe vai até o local. Os agentes até aparecem, mas a situação não muda, segundo os moradores.

Na região de Brás Cubas, a situação está complicada para os ônibus. “A gente tá aqui em Brás Cubas. Os caras param o carro no meio da rua, olha aí, olha a placa. Os caras param o carro no meio da rua, tá vendo? Isso aqui é em frente ao Pró-Mulher. A gente tá aqui com o motorista aqui e a gente não consegue passar porque os caras tomam conta da cidade. Não é hoje isso aqui não, tá? Então, a gente vai ter que voltar, fazer o caminho aqui… Olha onde a gente tá aqui, tá vendo? Tivemos que dar a volta aqui… Olha o Pró-Mulher aqui. Pró-mUlher, beleza? E a gente vai ter que passar aqui por trás porque os belezas… Olha aí, tá vendo o Hospital Municipal aí, olha a Braz Cubas lá embaixo. E a gente vai ter que fazer outro caminho porque os beleza tá tudo com os caminhão parado no meio da rua”, conta Denilson Vicente de Paiva.

Sobre os três pontos citados na reportagem do Diário TV, a Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que agentes municipais de trânsito são deslocados para o atendimento das solicitações e, se flagrarem as irregularidades, adotam as medidas previstas em lei.

Multas nos últimos anos

Entre 2021 e 2022, a Prefeitura de Mogi multou 2.611 motoristas por estacionar em local proibido. Destas multas, 1.075 foram aplicadas por agentes de trânsito, enquanto 526 foram por videomonitoramento, através de câmeras de monitoramento.

Vale ressaltar que a multa é aplicada por um agente que opera a câmera e constata a irregularidade. Isso é permitido por lei, com base nesta resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que consolida normas de fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento.

As denúncias de estacionamento irregular, em local proibido, podem ser feitas pelo telefone 0800 77 30 194.

