Mogi terá ação para recolhimento de embalagens de agrotóxico nesta quarta; veja como fazer o descarte correto

Atendimento será realizado no bairro do Pindorama, das 8h às 15h, e é direcionado aos agricultores. FOTO DE ARQUIVO: ação é direcionada aos agricultores

Dayane Oliveira/PMMI

Nesta quarta-feira (25), a Secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes promove uma nova edição da campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. O atendimento será das 8h às 15h na sede da Associação Rural de Pindorama, que fica na Rua Rodovia Engenheiro Cândido Rego Chaves, km 57.

A iniciativa é realizada em parceria com o Sindicato Rural, além de outras entidades. A devolução e o descarte correto de embalagens vazias de agrotóxicos estão previstos na lei 12.308/2010. Além de contribuir com o meio ambiente, a ação serve para orientar produtores rurais sobre cuidados com esses produtos.

“Nosso objetivo é oferecer um apoio logístico aos produtores rurais para facilitar a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, já que a rotina de trabalho e a distância da unidade de recebimento dificultam esse processo”, explica o secretário municipal de Agricultura, Felipe Almeida.

Como descartar embalagens de agrotóxico corretamente

Após o uso, as embalagens devem ser passar por uma técnica de tríplice lavagem. O primeiro passo é esvaziar completamente no tanque do pulverizador. Em seguida, é preciso adicionar água limpa em até 1/4 do volume do frasco, tampando e agitando por 30 segundos. A água também deve ser jogada no tanque e a operação precisa ser repetida três vezes.

Depois, todas as embalagens evem ser inutilizadas (danificadas para que não sejam usadas como recipiente novamente). Para isso, deve-se cortar o fundo ou fazer furos para ter a certeza de que ela não terá mais utilidade. Os frascos lavados e inutilizados devem ser armazenados em um local adequado e seguro até o descarte final.

A pasta lembra ainda que todos os recipientes devolvidos – diretamente ou por intermédio da revenda – devem seguir para uma central de recebimento. As embalagens passam por um novo tratamento e de lá, seguem em blocos compactados e prensados para as indústrias recicladoras.

Vale ressaltar que é importante que as embalagens estejam acompanhadas dos respectivos recibos de compra e que o produtor precisa guardar o comprovante de devolução. Este é um documento que deve ser apresentado sempre que a fiscalização for até a propriedade.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo