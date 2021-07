moglie-bonucci:-problema-astinenza-sessuale,-come-funziona-a-euro-2021

Il tema non è del tutto nuovo: per i calciatori, quando sono impegnati in manifestazioni come gli Europei e i Mondiali, è bene o no avere rapporti sessuali? A tale domanda ogni squadra, per decisione dei vertici di ciascun team, ha ovviato in passato in svariati modi. C’è chi ha concesso ai giocatori serate di svago con le compagne/mogli dopo alcuni match e c’è chi invece ha tenuto gli atleti a riposo assoluto per quel che concerne i bollori di letto. Certo per alcuni si è trattato di pochi giorni (se si viene eliminati nella prima fase della manifestazione si è poi liberi di andare dove e con chi si vuole). Ma se si arriva in fondo alla competizione? Allora l’”astinenza” deve durare circa un mesetto. Lo sa bene Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci.

“Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane”. Questa la Stories pubblicata su Instagram da Martina. Ironia, ma pure molta verità. Il discorso fatto poc’anzi sulle scelte delle singole squadre sul far vedere le compagne ai calciatori durante l’Europeo e il Mondiale non ha avuto alternative a Euro 2021.

Motivo? Semplice: in epoca Covid i giocatori che partecipano alla gara sono praticamente isolati dal resto del mondo per prevenire contagi che potrebbero, se provocano un focolaio, mettere persino a repentaglio l’intero lavoro di una nazionale. Altrimenti detto: niente passione finché le squadre restano in gioco. Ecco spiegato come funziona il ‘meccanismo’.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci: quando sono diventati moglie e marito, la storia

Classe 1985, Martina è un’ex modella nonché madre di tre figli – Lorenzo, Matteo e Matilda -, tutti avuti da Leonardo Bonucci. La donna cura inoltre un blog personale, Lo Zoo di Zoev. Attraverso il portale dà consigli e narra la sua vita quotidiana. La ‘massima’ sull’astinenza, per chi la segue, non suona come una nota stonata in quanto Martina da sempre è un’amante dell’ironia.

Con Bonucci il matrimonio dura da più di 10 anni: la coppia è convolata a nozze il 21 giugno 2011, dopo tre anni di fidanzamento. Insomma, l’amore tra l’ex modella e il calciatore in forza alla Juventus è più che rodato.