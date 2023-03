mogos-gol,-risponde-verna:-pari-e-patta-nel-derby-tra-crotone-e-catanzaro

Pari e patta nel derby più atteso dell’anno tra Crotone e Catanzaro. 1-1 il risultato finale di un match emozionante e intenso, che serve più ai giallorossi per tenere le distanze da un Crotone che quest’oggi ha saputo tenere testa alla capolista con una prestazione di livello. Nel primo tempo i padroni di casa provano spesso a mettere in difficoltà la solida difesa del Catanzaro, che dalla sua crea il maggior numero di occasioni da gol (clamorose quelle sprecate da Biasci). Nella ripresa stesso copione e il Crotone, dopo una traversa colpita da Vandeputte, passa in vantaggio con un missile di Mogos sotto la traversa. La squadra di Vivarini si dimostra troppo lenta e prevedibile in fase di manovra, a fronte di un Crotone ordinato, ma alla mezz’ora pareggia i conti con un bolide di Verna dal limite. Nel finale meglio i giallorossi per intensità e voglia di vincerla, ma sbattono contro il muro pitagorico e tornano a casa con un punticino che li avvicina sempre più alla promozione diretta.

Primo tempo

Un minuto di silenzio e lutto al braccio in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, con le due squadre schierate insieme a centrocampo e la commozione degli seimila spettatori presenti sugli spalti dell’Ezio Scida. I tifosi del Crotone hanno interrotto, in segno di lutto, i loro inni. Nei primi istanti del match il Crotone prova a pressare alto, mentre i giallorossi faticano a uscire dalla propria metà campo. Al 6’ occasione per il Crotone con un gran destro dall’interno dell’area di D’Errico che termina alto di un soffio. Le due squadre si affrontano a viso aperto con una intensa fase di studio, con gli ospiti che rispondono al 18’ con una conclusione di Biasci che non inquadra lo specchio. Il match va avanti a botta e risposta e al 22’ Chiricò sfiora il vantaggio con un destro rasoterra deviato in angolo che termina di poco a lato, mentre un paio di minuti più tardi Vandeputte prova il tiro dal limite sul quale Dini è reattivo. Al 25’ Brighenti di testa sorprende tutti ma sfiora di poco la porta, mentre una decina di minuti dopo Tribuzzi segna di testa ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Nel finale le squadre si allungano e commettono qualche errore di troppo negli ultimi metri.

Secondo tempo

Nella ripresa, i giallorossi entrano in campo con grande determinazione e dopo pochi minuti sfiorano il vantaggio con Vandeputte che prima stampa il pallone sulla traversa e qualche istante dopo manca per un soffio l’appuntamento con il gol. A sbloccare il match, al primo affondo della ripresa, è però il Crotone: Fulignati regala il pallone a Chiricò, che serve in maniera spettacolare Mogos bravo a infilare di potenza sul primo palo. Sull’onda dell’entusiasmo, la squadra di casa continua a pressare a tutto campo a dispetto di un Catanzaro lento e poco preciso in fase di manovra. Al 28′, tuttavia, arriva il pareggio di marca giallorossa con un gran destro dal limite di Verna che trafigge Dini. Nel finale meglio i giallorossi per intensità e voglia di vincerla, ma sbattono contro il muro pitagorico e si rendono pericolosi solo in un’occasione con Brignola che conclude di prima mandando il pallone alto sopra la traversa.

