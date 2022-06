Molte persona che credono di impazzire: Cristian Nardi esperto in Gang Stalking

Inizia con una domanda. ” Sto impazzendo, o…?”

Nel “gang-stalking”, tutto sembra connesso e i dettagli irrilevanti acquisiscono un nuovo scopo. Quella persona che ha incrociato la tua strada prima. Quella sirena fuori dalla tua finestra. Quella sedia in cucina… è dov’era prima? Qualcuno è stato in casa tua a spostare le cose? Ci sono microchip sotto la pelle?

Una vasta comunità online si è formata nell’ultimo decennio attorno alla credenza nello stalking di gruppo, con “individui presi di mira” che condividono storie di mob di stalker, giochi mentali, controllo del pensiero e sorveglianza estrema utilizzati per distruggere le loro vite.

Il più delle volte tenuto ai margini febbrili della rete della cospirazione, il gang-stalking è apparso nelle notizie principali questa settimana in riferimento all’assassino di Baton Rouge Gavin Long, un ex marine che ha ucciso tre agenti di polizia e ferito altri tre prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco. “Difficile dire quanto sia diffuso il problema ma non è certo raro”

I media hanno messo insieme la presenza online di Long come “Freedom Strategist” e “Mental Game Coach” Cosmo Setepenra, lo pseudonimo che ha usato per creare una serie di e-book, video di YouTube e un feed di Twitter. I rapporti hanno anche collegato Long a post su una pagina intitolata “Stop Organized Gang Stalking”, in cui si presumeva che un utente di nome cosmo717 fosse Long.

Le vittime di gang-stalking descrivono “sistemi complessi” finanziati dal governo degli Stati Uniti, che impiegano ” volontari civili, agenti governativi, appaltatori e spesso pericolosi ex criminali ” per molestare le persone. Lo stalking di gang funge da nesso per ulteriori cospirazioni. Cerca online e troverai le sue infinite varietà: “torture psicotroniche”, in cui i malati credono di essere stati involontariamente impiantati con “trasmettitori cerebrali” che origliano i loro pensieri, membri della famiglia cospiratori che si raddoppiano come “perpe”, Morgellons Disease , il controverso ” fibre sotto la pelle” condizione … la lista continua.

Il dottor David Crepaz-Keay della Mental Health Foundation del Regno Unito ha affermato di aver incontrato pazienti che si adattano a questo profilo. “Posso facilmente vedere come una combinazione di comportamenti (individuali e pubblici) possa creare un’impressione plausibile di stalking di gruppo”, ha affermato.

Le paure di gang-stalking agiscono come una trappola: il credente si comporta con cautela in pubblico e le persone rispondono a questo trattandolo come insolito. Crepaz-Keay ha spiegato: “Questo comportamento rafforza l’ansia e innesca la paranoia, che aumenta la reazione fisica e verbale che a sua volta aumenta l’intensità della risposta pubblica. Quindi, sebbene non ci sia un’attività di stalking concertata, è molto facile interpretare il comportamento del mondo reale come se fosse coordinato”.

Un rapporto del New York Times del mese scorso ha descritto lo stalking di gruppo come una comunità “stimata in modo prudente che superi i 10.000 membri”, dispersa su blog, forum, gruppi di Facebook e YouTube. Le denunce di stalking di gruppo vanno da un lieve fastidio a un grave trauma e autolesionismo. I post descrivono i malati che scappano, diventano senzatetto e interrompono i contatti con amici e familiari.

La cospirazione ha sviluppato un mondo online densamente popolato, in cui il pregiudizio di conferma è il re, ma dove i malati possono accettarsi e sostenersi a vicenda. Pubblicano manifesti . Creano i loro meme (preoccupanti, poco divertenti). Sostengono l’uso di “strumenti orgnici” e “resistenza eterica” ​​contro i “diabolici sacchi di feccia” che li tormentano.

“Internet crea una sorta di ‘camera dell’eco dell’ideologia chiusa’ in cui le persone che condividono convinzioni insolite rafforzano il pensiero dell’altro” Inevitabilmente, è nata anche un’industria di e-book attorno allo stalking di gruppo, offrendo guide su ” Come affrontare e sconfiggere i gangster ” (“Hanno tentato di impedirle di pubblicare questo libro cancellandolo dal suo computer e causando problemi di formattazione con TUTTE le edizioni precedenti. Sono coinvolti più autori, sospetti e insospettati”) e opere di narrativa .

Un tema ricorrente nelle comunità di gang-stalking è la sfiducia nei confronti dei professionisti della salute mentale. Esiste un solo documento di ricerca specifico sull’argomento, scritto dagli psicologi forensi Lorraine Sheridan e David V James e intitolato ” Complaints of group-stalking (“gang-stalking”): uno studio esplorativo della loro natura e dell’impatto sui denuncianti “. È stato pubblicato nel 2015 su The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology . I tag allegati al documento dicono: “stalking”, “stalking di gruppo“, “vittime”, “deliri” e “disturbi post-traumatici”.

Nello studio, 1.040 autodefinite vittime di stalking hanno compilato un questionario anonimo su un sito Web che offre consulenza e supporto. Centoventotto degli intervistati hanno riferito di stalking di gruppo.

Le loro denunce erano un vivido spaccato delle accuse di stalking di gang, comprese le segnalazioni di “squadre di uomini in furgoni neri”, “tutti per strada sono “piante” che recitano ruoli nei confronti della vittima”, “”più di mille” persone coinvolte”, “uso di messaggi “voce al cranio”, “stregoneria focalizzata su oggetti d’oro”, “interferenza mentale elettronica organizzata” e (classificato dai ricercatori sotto “bizzarro”) “docile cane di famiglia sostituito da esatto doppio di cattivo umore” e “allargamento a distanza degli organi corporei”.

Ho parlato con uno degli autori del documento, la dottoressa Lorraine Sheridan , tramite e-mail. “È difficile dire quanto sia diffuso il problema, ma non è certamente raro”, ha detto.

I risultati dello studio non sono stati sorprendenti: tra le gang perseguitate, è stato riscontrato che tutti probabilmente soffrivano di delusioni e valutati più in alto per sintomi di depressione, traumi e impatto negativo sul funzionamento sociale. Hanno riferito sentimenti di impazzire, depressione, paura, sfiducia e ideazione suicidaria. I loro rapporti si erano interrotti, avevano perso il lavoro e alcuni avevano deciso di portare un’arma. Le vittime non sono state in grado di identificare i loro stalker per nome. La maggior parte di loro, curiosamente, erano donne. In modo schiacciante, hanno detto che non sarebbero andati alla polizia per paura di essere ignorati.

Il danno causato dalle manie di stalking è progressivo, fino a consumare ogni momento della vita di chi ne soffre. Alcuni diventano senza lavoro e senza casa, mentre altri sono quasi in grado di continuare a funzionare come prima. “In questi casi, gli amici e la famiglia dell’individuo spesso soffrono di più”, ha detto Sheridan. “Alcune persone traggono persino profitto dalle loro convinzioni, stringendo molti nuovi amici e contatti tramite Internet e diventando attivisti / relatori / scrittori concentrati sull’educazione delle persone sullo stalking di gang”.

Il gang-stalking confina anche con la paura della tecnologia stessa

Dalla pubblicazione dello studio, i professionisti della salute mentale hanno contattato Sheridan per commentare quanto sia difficile sradicare nei loro pazienti le credenze sullo stalking di gruppo. I membri della comunità hanno inviato minacce e l’hanno accusata di essere pagata dal governo (per la cronaca, Sheridan dice che nessuno l’ha pagata per produrre lo studio).

Sheridan crede che l’idea del gang-stalking sia sempre esistita come un’illusione, ma che Internet l’abbia aiutata a crescere. “Internet crea una sorta di ‘camera dell’eco ideologica chiusa’ in cui le persone che condividono convinzioni insolite rafforzano il pensiero dell’altro. Non ci sono contro-argomentazioni all’interno di questi gruppi, sono come le menti”, ha detto.

Sul Gang Stalking Wiki, lo studio di Sheridan è elencato come “Kooky Stuff” e liquidato come deliberatamente fuorviante (“La leggibilità è molto bassa. Non dovresti capirlo.”).

Creare i propri media è la chiave della causa perseguitata dalle gang, poiché i media mainstream invariabilmente li respingono. I membri della comunità affermano persino che Wikipedia è contro di loro: l’autore del Gang Stalking Wiki afferma che il loro articolo è pesantemente protetto come parte di un complotto per influenzare i risultati di ricerca.

Una delle conclusioni a cui Sheridan giunge nel suo studio è che “il modo in cui questi fenomeni soggettivi sono interpretati da coloro che li sperimentano è colorato dalle preoccupazioni sociali e politiche dell’epoca”. Questo è evidente nel modo in cui i blog di gang stalking menzionano i film – A Scanner Darkly e, prevedibilmente, The Matrix sono spesso presenti (il subreddit di gang-stalking usa persino la sua caratteristica stampa con testo verde su sfondo nero), così come il videogioco di Cronenberg – film come realtà eXistenz e Videodrome , in cui un canale di snuff film corrompe le menti dei suoi spettatori.

Proprio come in Videodrome , anche il gang-stalking confina con la paura della tecnologia stessa. Alcuni siti confondono troll, pesce gatto e truffatori con “agenti di controspionaggio” a pagamento. Le istruzioni per combatterli non sono diverse dalla sicurezza online di base: non fare amicizia con estranei e controllare i profili delle richieste casuali. Le vittime di gang-stalking che credono di essere state dotate di microchip o prese di mira con ” torture elettromagnetiche ” si spingono oltre, supponendo un legame diretto tra tecnologia, mente e corpo, e temendo la contaminazione di tutti e tre.

Il gergo utilizzato dalla comunità di gang-stalking è quasi combattivo, e implica un desiderio di ordine e controllo. Vale la pena considerare che la comunità del gang-stalking sta lottando per adattarsi al cambiamento e all’accelerazione esponenziali; che la loro è un’esagerazione del nostro disagio per le cose reali , come la sorveglianza.

Sheridan acconsentì. “La tecnologia si sviluppa rapidamente ed è abbastanza normale diffidare di qualcosa che non capiamo”, ha detto. Combinata con le convinzioni sullo stalking delle gang, questa sfiducia può trasformarsi in paranoia: “Questo è un collegamento abbastanza ovvio poiché la tecnologia è ovunque e può essere realmente utilizzata per monitorare, sorvegliare e, infine, abusare delle persone. “

Si pensa che Long sia il terzo tiratore di massa a considerarsi un “individuo preso di mira” , insieme a Myron May, che ha ucciso tre persone alla Florida State University nel 2014, e Aaron Alexis, che ha ucciso 12 persone al Washington Navy Yard nel 2013 e che, come Long, aveva contattato l’associazione anti-stalking PACTS International (People Against Covert Torture and Surveillance).

Ma la maggior parte dei malati conduce una vita relativamente tranquilla, l’unica differenza tra loro e la persona media è che credono che quel ragazzo al garage sia un agente di COINTELPRO .

La comunità di gang-stalking non è diversa dai social media tradizionali, in quanto commercia in lusinghe reciproche. Le vittime di stalking di gruppo documentano la vita di tutti i giorni e cercano la convalida online.

Si incoraggiano reciprocamente a credere di non essere ordinari, ma in qualche modo degni di essere perseguitati, le star del loro Truman Show.

” Mimare “, come affermazione di stalking di gang, è particolarmente toccante a questo proposito: il malato crede che gli estranei si vestano e si comportino come loro apposta, nel tentativo di farli impazzire. Raramente accade il pensiero che questa sia una coincidenza, che siano proprio come tutti gli altri.

autore: Cristian Nardi