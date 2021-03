Moltissimi integratori naturali non farmaci aiutano a far tornare il desiderio di far l’amore.

L’arginina è un amminoacido polare basico. La basicità dell’amminoacido è dovuta al gruppo guanidinico che caratterizza la sua catena laterale e che è fortemente basico. È una molecola chirale. L’enantiomero L è uno dei 20 amminoacidi ordinari.

Questo termine è un aminoacido che è importante per il benessere e le prestazioni fisiche. [1] Il corpo umano è in grado di sintetizzarli da solo. Tuttavia, gli importi formati non sono sufficienti per L-arginina per avere il suo effetto. Ciò è particolarmente vero nei bambini, adolescenti e atleti – questi gruppi di persone hanno spesso un maggiore bisogno di aminoacido. Anche in caso di stress o dopo incidenti, assunzione di capsule di l-arginina Ad alta dose può essere utile. Nel frattempo, le persone che vogliono acquistare L-arginina sono in grado di utilizzare tale aminoacido in varie forme.

Aree di applicazione versatili

L-arginina è principalmente noto per le persone che fanno sport. Questo integratore non è altro che il precursore di ossido nitrico. Nel frattempo, Questa sostanza viene utilizzata anche nella vita di tutti i giorni come integratore alimentare. Ciò è dovuto alle proprietà positive che l’amminoacido porta. Così, il farmaco può aumentare permanentemente la salute della persona interessata se assunto regolarmente. L’ingrediente è presente da un lato in capsule L-arginina e dall’altro in alcuni alimenti. Questi includono, ad esempio,

Arachidi

Pinoli

Soia

Germe di grano,

Gamberetti

Pollo e

Tonno

Tuttavia, è difficilmente possibile mangiare tanto arginina quanto è necessario per un miglioramento duraturo delle prestazioni o del benessere attraverso il cibo. I terapisti raccomandano una quantità compresa tra uno e due grammi al giorno. Pertanto, è sicuramente la pena di acquistare L-arginina. Nel frattempo, è possibile acquistare L-Arginine non solo dal rivenditore locale, ma anche online.

Zinco e vitamina C aumentano le nostre difese immunitarie

Il nostro sistema immunitario è la barriera più importante che ci protegge dalle infezioni di virus e batteri, ripara i danni ai tessuti e fornisce una sorveglianza continua contro lo sviluppo delle cellule tumorali. Per svolgere appieno le sue funzioni, necessita di un adeguato rapporto di macro e micronutrienti: ma una dieta sbilanciata o particolari condizioni cliniche o periodi di forte stress, possono condurre a delle carenze, con ricadute proprio sull’efficacia delle nostre difese. La vitamina C, detta altrimenti acido ascorbico e lo zinco, un oligoelemento, svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento del nostro sistema immunitario. La loro azione sinergica fa dell’una il completamento dell’altro. Un rapporto corretto di questi due nutrienti essenziali, riduce il rischio, la durata e l’intensità delle malattie infettive.

Ginseng e Tribulus TRIBULUS GIUBILEO : A COSA SERVE: i principi attivi di maca e ginseng, grazie all’azione tonica, aiutano a dare sostegno all’organismo nel suo complesso; tribulus agisce anche sulla funzionalità delle vie urinarie, con beneficio alla normalità della sfera sessuale, soprattutto femminile

Tribulus Terrestris: che cos’è

Il tribulus terrestris è una pianta medicinale denominata anche Tribolo. Il Tribolo appartiene alla famiglia delle Zygophyllaceae e produce semi dalla caratteristica forma acuminata e pungente. Questa pianta viene usata nella fitoterapia per la cura di alcune patologie legate alla sfera sessuale.

Origine della Pianta

L’origine del Tribulus Terrestris deriva dalle due più antiche medicine del mondo: la medicina Ayurvedica e la medicina tradizionale cinese. Si tratta di una pianta usata da oltre 3000 anni: i suoi diversi effetti sul corpo sono ben noti e ha un’ottima reputazione. Tradizionalmente il tribolo è stato usato per combattere le malattie del fegato, del rene e del tratto urinario. Tuttavia il suo utilizzo si è evoluto (in particolare in Europa, Stati Uniti e Canada) e oggi viene usato come afrodisiaco per stimolare la libido. Questa pianta (soprattutto il frutto) è anche utilizzata come anabolizzante tra i culturisti, perché aiuta ad aumentare la massa muscolare. Negli anni ’80 tra gli atleti bulgari veniva infatti usato il Tribulus Terrestris per aumentare le capacità atletiche e sviluppare la loro massa muscolare. Questo ha permesso al Tribulus di guadagnare una reputazione in Europa e Nord America, come anabolizzante.

Tribulus Terrestris funziona? A cosa serve?

Tribulus (Tribulus terrestris) è estremamente potente per la sua azione sul testosterone e tutto ciò che ne consegue (la libido, l’umore, sonno più riposante, protegge il sistema cardiovascolare, diminuisce il dolore cronico, ecc.) è anche una pianta popolare per gli atleti perché aumenta in modo significativo la resistenza e anabolizzanti. Questa pianta, in particolare il suo frutto, è utilizzato nella medicina tradizionale cinese, così come in quella Ayurvedica (India) da oltre 3000 anni.

