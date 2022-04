momenti-di-paura-per-blanco,-si-tuffa-sulla-folla-ma-finisce-a-terra,-poi-si-rialza-e-dice-…

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo al giovane artista Riccardo Fabbriconi, noto a tutti con lo pseudonimo Blanco. Il noto cantautore italiano durante un concerto si è reso protagonista di uno stage diving non andato però a buon fine. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando e cos’è successo?

Stage diving finito male per Blanco

Blanco è uno degli artisti italiani più affermati del momento e sono moltissimi i fan che sono soliti seguirlo con affetto e costanza. E lo stesso è accaduto nelle scorse ore a Roma dove Blanco si è reso protagonista di un particolare incidente. Nello specifico l’artista durante una manifestazione si è tuffato sulla folla, dal palco, credendo che i suoi fan lo avrebbero sostenuto. Purtroppo però non è andata così ed infatti l’artista in seguito al lancio è finito a terra.

Le parole di Blanco dopo il lancio

Se da una parte Blanco ha pensato bene di lanciarsi sulla folla credendo che i suoi fan lo avrebbero sostenuto ecco che allo stesso tempo i fan presenti tra il pubblico non si aspettavano che l’artista si potesse lanciare su di loro. Per i fan, che stavano anche filmando il concerto, è stata una grande sorpresa trovarsi Blanco tra le braccia e per tale motivo non sono riusciti a sostenerlo provocandone la caduta. L’artista per fortuna non si è fatto nulla e dopo essersi alzato da terra è risalito sul palco e ha chiesto ai fan se stavano bene o se qualcuno di loro si era fatto male. “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?”, queste le parole espresse da Blanco che ha poi continuato “Sono un sacco di mer….a… quando mi butto io”. Blanco alla fine del concerto si è poi rivolto al suo pubblico affermando “Vi amo Roma, avete spaccato”.

Blanco innamorato di Martina Valdes

Blanco è stato, insieme a Mahmood, il protagonista del Festival di Sanremo 2022. La coppia di artisti è infatti riuscita ad ottenere la vittoria con il brano intitolato ‘Brividi’ e proprio durante la settimana a Sanremo ha più volte nominato la ragazza di cui era innamorato ovvero Giulia Lisioli. Dopo la vittoria a Sanremo ecco che Blanco e Giulia si sono però lasciati e alcune settimane dopo la fine della loro storia il giovane cantautore è apparso in compagnia di un’altra donna. Stiamo nello specifico parlando della ballerina Martina Valdes e anche sui social i due giovani innamorati hanno deciso di uscire allo scoperto.