‘Momento torturante’, afirma motorista de app sequestrado, agredido e preso em porta-malas por menores em São Carlos

Ele ficou em poder dos criminosos por cerca de 3 horas na noite de quinta-feira (16). Quatro adolescentes, entre 15 e 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar. Motorista de aplicativo é agredido por menores durante sequestro em São Carlos

Nilson Porcel/EPTV

O motorista de aplicativo que foi sequestrado, agredido e preso no porta-malas do carro por menores, na noite de quinta-feira (16), em São Carlos (SP), relembrou os momentos de tensão que viveu durante 3 horas.

Quatro adolescentes, entre 15 e 16 anos, foram apreendidos.

“É um alívio que a gente tem, só que é um momento torturante. Não é fácil, só quem passa é que sabe”, disse em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Motorista de aplicativo é sequestrado durante roubo em São Carlos

LEIA TAMBÉM: PM apreende 4 adolescentes em São Carlos após sequestro de motorista de aplicativo

Segundo a PM, o motorista recebeu uma chamada por volta das 22h para uma corrida. Dois jovens que saíam de um bar na região central, entre a Rua 13 de Maio e a Avenida Comendador Alfredo Maffei, solicitam o serviço com destino ao bairro Cidade Aracy.

“Chegando no local o passageiro falou que não era aquele local, pedindo para levar pra outro. Depois chegando nesse outro falou que não era, que era num terceiro endereço. Nesse terceiro endereço eles anunciaram o assalto, me renderam. Colocaram algo na minha nuca, que aparentemente seria uma arma. E depois me fizeram dirigir até Ribeirão Bonito, aproximadamente uns 10 km, mandaram entrar numa estrada de chão”, relatou o motorista.

Ameaças

PM apreende 4 adolescentes em São Carlos envolvidos em sequestro de motorista de aplicativo

Polícia Militar

Os assaltantes mandaram o motorista parar e o ameaçaram. A vítima foi obrigada a fazer um Pix no valor R$ 150 e um empréstimo.

Os menores passaram a ameaçar o motorista de morte. Ele foi agredido, amarrado e trancado dentro do porta-malas, onde ficou por cerca de 1 hora e meia.

Um menor assumiu o volante e o carro atolou na estrada. “Eu acabei passando o telefone do guincho que eu já tinha feito corrida, que seria uma maneira de deixar uma pista. Quando o guincho ia rebocar o carro, eu comecei a gritar e pedir socorro. Eles perceberam e pediram para me soltar. Eles se recusaram de puxar o carro”, lembrou o motorista.

PM apreende 4 adolescentes em São Carlos envolvidos em sequestro de motorista de aplicativo

Polícia Militar

Os ladrões pediram ajuda para outros dois comparsas, que foram ao local. Minutos depois viaturas da Polícia Militar apareceram, e os envolvidos tentaram fugir pelo mato. Dois deles foram detidos ainda no local do crime.

Os outros dois foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (17) por policiais que estavam patrulhando a região. O grupo confessou o crime.

Além dos menores, também foram apreendidas duas balaclavas, moedas, dinheiro, uma máquina de cartão, dois celulares dos envolvidos e um da vítima, uma arma falsa e uma lâmpada noturna.

Três menores tem 15 anos e um 16. Eles foram levados para a Central de Polícia Judiciária, na Delegacia Seccional de São Carlos. O carro da vítima ficou danificado e também foi levado ao Plantão Policial.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata