monachine-napoletane-alla-crema,-il-dolce-di-pasta-sfoglia-che-si-prepara-in-pochi-minuti-con-due-ingredenti

Una colazione o una dolcetto serale da preparare in pochi minuti con pochi ingredienti. Qualcosa di buono, di sostanzioso che può essere divertente anche da “cucinare” con pochi ingredienti e neanche difficili. Un dolce che si può fare tranquillamente e che nei bar e pasticceria in alcune zone di Napoli va molto di moda. La monachina non è un dolce tipicamente di Napoli centro, ma di alcune zone di Napoli, specialmente a Nord della città Metrolitana, basso casertano.

Se la pasta sfoglia la compra tranquillamente al supermercato è davvero molo semplice, se poi volete divertirvi a farla a casa, allora la cosa diventa più complessa, ma sicuramente più genuina.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

crema pasticciera

amarene

Per la crema pasticciera

250 ml di latte intero

2 tuorli

80 g di zucchero semolato

15 g di farina 00

10 g di maizena

1/2 baccello di vaniglia

Preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare è partire dalla crema pasticciera. Non dovrà risultare troppo liquida, ma anche un po’ più solida. Versiamo quindi il latte in un pentolino e aggiungiamo i semi di mezza bacca di vaniglia ( potete anche usare la buccia del limone, ovviamente solo la parte della scorza e non anche la mollica): scaldate quindi il latte. In un altro recipiente aggiungete le uova, lo zucchero e tutte le polveri setacciate.

Mescoliamo il tutto velocemente con un frusta. Quando il latte sarà molto caldo ( dovrà sobbollire e non bollire), cominciate a versarlo a filo nel recipiente dove abbiamo creato il composto. Amalgamiamo il tutto e continuiamo a girare riportando il pentolino sul fuoco dove dovrà solidificarsi. Una volta pronto versiamo il tutto in un recipiente di vetro dove dovrà freddardi.

Per le monachine

Sdrotoliamo i fogli di pasta sfoglia, prendiamo un coppapasta o una tazza oppure, se volete creiamo dei fazzoletti dividendo in quattro la pasta sfoglia. Se avete il coppapasta fate i vostri dischi di pasta. Divideteli dall’altra pasta e al centro di ogni disco mettete un po’ di crema e un’amarena. Spennellate i bordi della pasta con l’uovo e chiudete i cerchi di pasta con gli altri cerchi di pasta. Infornate a 190 gradi per 20 minuti: aspettate che si freddi e buona colazione o merenda.

Monachine Napoletane alla crema, il dolce di pasta sfoglia che si prepara in pochi minuti con due ingredenti scritto su Più Ricette da Redazione.