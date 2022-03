Monaco sotto choc, Charlene mostra il volto sfigurato “E’ piena di cicatrici e ha le labbra gonfie”. Non è più lei

Emergono novità riguardo Charlene di Monaco, la cui vita è avvolta dal mistero ormai da tempo. Si dice che la donna sia sfigurata in viso a causa di un intervento di chirurgia estetica andato male. Questo spiegherebbe i motivi che la tengono ancora lontana dalle telecamere. Infatti, da quando ha fatto rientro nel Principato, non è comparsa in nessuno scatto pubblico che aiuterebbe molto a tranquillizzare gli amanti del gossip. Se ne sono dette di tutti i colori, partendo dal marito, il principe Alberto, apparso come l’orco cattivo che tiene rinchiusa la sua bella nel reame, in una gabbia dorata.

Adesso a parlare è stata Maddalena Mastrostefano, esperta reale, che ha spiegato il problema dell’operazione di chirurgia estetica. “Charlene di Monaco ha delle cicatrici sul volto. Il viso è gonfio e le sue labbra spesse in modo anomalo”. La principessa in questi giorni sarebbe impegnata con una procedura medica specifica che servirebbe a riportare i suoi lineamenti alla normalità. Solo allora potrà di nuovo riapparire pubblicamente. Ricordiamo che queste sono solo delle voci e che nessuna conferma è arrivata dal Principato, che continua a mantenere il riserbo riguardo le condizioni di salute della donna.

Le voci di una separazione tra Alberto di Monaco e sua moglie Charlene continuano ugualmente. Sin dal primo momento l’assenza di Charlene da Monaco ha fatto chiacchierare moltissimo. Ancor di più, a essere oggetto di critiche e di gossip era l’atteggiamento del principe nei confronti della situazione di sua moglie. Ricordiamo bene a tal proposito le accuse di un insider di palazzo: “E’ un’immagine distorta quella che offrono su ciò che sta veramente attraversando Charlene Wittstock. Non è giusto che venga ritratta come se avesse problemi mentali o emotivi. Il Palazzo sta minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta.”

Secondo questa fonte infatti la principessa sarebbe stata sottoposta a una serie di interventi che hanno messo più volte a rischio la sua vita. Non solo, per superare il suo problema avrebbe anche dovuto affrontare dei periodi di dieta drastica, con la sola assunzione di liquidi, perdendo molti chili e diventando estremamente magra. Dopo il periodo in cui Charlene è stata costretta a rimanere in Sud Africa, la donna è stata trasferita in una clinica privata in Svizzera per una infezione a orecchie, gola e naso. Adesso è di nuovo con la sua famiglia, ma si dice che tra lei e Alberto il clima sia estremamente teso.

Non solo il volto sfigurato, anche il dramma familiare. Sembra quindi che la donna abbia chiesto di trascorrere un periodo lontana dal principato insieme ai suoi figli, Jacques e Gabriella, nella tenuta di Roc Agel, per avere il tempo di riprendersi in tutta tranquillità. Roc Agel è la casa in campagna dei Grimaldi, nell’arrière pays, l’entroterra alle spalle di Monaco. E’ immersa nella natura ed è inaccessibile, peculiarità che garantiscono a chi vi dimora privacy e distaccamento dal mondo esterno. Si dice che Alberto di Monaco non le abbia dato l’approvazione, costringendola a rientrare nel palazzo reale, dal quale è stata assente per troppo tempo.

CONTINUA A LEGGERE ALTRE NOTIZIE SU PIUDONNA.IT E DAL TUO CELLULARE SU FACEBOOK, INSTAGRAM E GOOGLE NEWS.

L’articolo Monaco sotto choc, Charlene mostra il volto sfigurato “E’ piena di cicatrici e ha le labbra gonfie”. Non è più lei proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.