Monaco sotto choc, Charlene scappa di nascosto da Palazzo: “Alberto è odioso, ecco cosa mi fanno”. Sudditi distrutti

Charlene di Monaco e Alberto sono sempre più lontani. Nemmeno il ritorno a palazzo della principessa avrebbe appianato le tensioni in casa Grimaldi. Anzi, “l’esilio” in Sud Africa e poi in una clinica svizzera pare abbia aumentato le distanze umane e sentimentali nella coppia. Chi segue da vicino le dinamiche dei reali monegaschi non ha dubbi: l’ex nuotatrice è ormai arrivata al limite ed è totalmente insofferente alla vita di corte. E infatti, come ha ricostruito il magazine Gente, avrebbe posto un aut aut al marito senza diritto di replica e senza la concessione di una benché minima trattativa: “Voglio vivere a Roc Agel con i bambini altrimenti sarà divorzio“. Sarebbero queste le condizioni che Charlene avrebbe dettato e che Alberto – che tutto vuole in questo momento tranne che una separazione – avrebbe accettato senza batter ciglio.

Charlene di Monaco si rifugia a Roc Agel

Roc Agel è la casa in campagna dei Grimaldi, nell’arrière pays, l’entroterra alle spalle di Monaco. Appartiene ai reali dal 1957 e dista una ventina di chilometri dal palazzo. Oggi è di proprietà di Alberto che ha trasformato la tenuta di famiglia in un’azienda agricola biologica con un orto di duemila metri quadrati. La caratteristica principale di Roc Agel è che è immersa nella natura ed inaccessibile, peculiarità che garantiscono a chi vi dimora privacy e distaccamento dal mondo esterno. Soprattutto dal mondo di corte da cui Charlene vuole stare il più possibile alla larga.

La decisione di Charlene di fuggire e rintanarsi a Roc Agel sarebbe giunta dopo che in questi anni è stata prostrata dai problemi di salute (ha affrontato un’infezione alle alte vie respiratorie che ha richiesto diverse operazioni chirurgiche) e dalle frizioni di palazzo, in particolare dagli attriti avuti con le cognate. Non è un mistero che con Caroline e Stéphanie abbia rapporti freddi, dettati da continui pettegolezzi e cattiverie serpeggianti tra le mura di palazzo Grimaldi. Ora più di ieri Charlene non sarebbe più disposta a vivere un’esistenza in una gabbia dorata. Meglio la natura, il silenzio e la serenità, lontana da tutti e tutto: Alberto dovrà farsene una ragione, in alternativa sarà rottura.

Sin dal primo momento l’assenza di Charlene da Monaco ha fatto chiacchierare moltissimo. Ancor di più, a essere oggetto di critiche e di gossip era l’atteggiamento del principe Alberto nei confronti della situazione di sua moglie. Ricordiamo bene a tal proposito le accuse di un insider di palazzo: “E’ un’immagine distorta quella che offrono su ciò che sta veramente attraversando Charlene Wittstock. Non è giusto che venga ritratta come se avesse problemi mentali o emotivi. Il Palazzo sta minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta.” Secondo questa fonte infatti la principessa sarebbe stata sottoposta a una serie di interventi che hanno messo più volte a rischio la sua vita.

Non solo, per superare il suo problema avrebbe anche dovuto affrontare dei periodi di dieta drastica, con la sola assunzione di liquidi, perdendo molti chili e diventando estremamente magra. Dopo il periodo in cui Charlene è stata costretta a rimanere in Sud Africa, la donna è stata trasferita in una clinica privata in Svizzera per una infezione a orecchie, gola e naso. Adesso è di nuovo con la sua famiglia, ma si dice che tra lei e Alberto il clima sia estremamente teso. Sembra quindi che la donna abbia chiesto di trascorrere un periodo lontana dal principato insieme ai suoi figli, Jacques e Gabriella.

Secondo i rumors, Alberto di Monaco le avrebbe impedito di lasciare il palazzo. Nonostante la crisi, gli impegni col principato impedirebbero all’uomo di decidere per una separazione. Non c’è da discutere: Charlene deve rimanere insieme al marito dopo questo lunghissimo periodo di assenza. Adesso la donna appare agli amanti del gossip come una principessa intrappolata in una gabbia d’oro dal suo odioso marito. Una donna chiusa in una vita che non la rispecchia. Un destino di molte principesse consorti che conosciamo bene. Ovviamente, questi sono soltanto pettegolezzi.

