monarchia-sotto-choc,-william-furioso:-svelata-la-relazione-segreta-tra-il-principe-e-la-cognata.-lei-confessa:-“tutto-vero,-ecco-quando-siamo-stati-insieme” 

Prima di intraprendere una relazione con lady Diana il principe Carlo era stato insieme a sua sorella, Sarah Spencer. A riportare alla luce l’argomento, dopo tutti questi anni, è la serie televisiva The Crown che si basa proprio sulla vita della famiglia reale inglese, a partire dalla regina Elisabetta. Nella quarta stagione la serie si sofferma in particolar modo sul rapporto tra Carlo e Diana. E così spunta la relazione con Sarah Spencer, un flirt, che però era stato messo a tacere e che ora è venuto alla luce tanto da far infuriare sia Carlo che William. Vediamo perchè.

Erano gli anni ’70 e il principe Carlo era innamoratissimo di Camilla Parker Bowles. Ma la donna, che dal 2005 è diventata la seconda moglie di Carlo d’Inghilterra, all’epoca non era ritenuta una buona candidata a ricoprire il ruolo di consorte di un futuro re, nonchè di duchessa di Cornovaglia. Il giovane principe si ritrovò a dover abbandonare i suoi desideri, a rinunciare al suo amore e a scegliere tra varie candidate presentategli dalla famiglia. Erano in venti le donne che dovevano conquistarlo, e tra queste c’erano entrambe le sorelle Spencer, Sarah e Diana.

Sarah Spencer era la maggiore delle sorelle e le attenzioni di Carlo d’Inghilterra volsero subito su di lei. Una relazione durata molto poco, perchè la donna non piaceva alla famiglia reale. Ritenuta troppo frivola per diventare la moglie del futuro re, la sorella della compianta principessa non sapeva gestire la notorietà e le chiacchiere con la stampa. Una volta raccontò senza freni dei suoi problemi con l’alcolismo e l’anoressia, e confessò di aver avuto “migliaia di fidanzati”. Ma a interrompere definitivamente il suo flirt col principe Carlo fu un’altra dichiarazione.

Sarah Spencer ammise che non avrebbe mai sposato Carlo se fosse stato uno spazzino invece che il futuro re d’Inghilterra. Dichiarazione che lasciò tutti basiti, in particolar modo Carlo che decise quindi di porre fine alla relazione. Libera da questo fidanzamento, la maggiore delle Spencer presentò al suo ex fidanzato Diana. Nella serie The Crown l’incontro è molto romanzato. Sarah aveva detto a lady D che sarebbe arrivato Carlo d’Inghilterra e le aveva imposto di non rivolgergli la parola. Così, quando la giovane donna si ritrova per sbaglio nella stessa stanza del principe, si nasconde.

Ed è proprio nel tentativo di nascondersi che la trova Carlo d’Inghilterra, rimanendone decisamente affascinato. Nella realtà l’incontro tra lady Diana e il principe non è affatto stato così romantico. Sarah Spencer ha organizzato l’appuntamento, definendosi poi “il loro cupido”. La rinuncia al principe Carlo non è stata un danno per Sarah Spencer che nel 1980, un anno prima del matrimonio reale della sorella Diana, sposa Nel McCorquodale. I due sono ancora felicemente sposati e hanno 3 figli. La sorella di lady D continua ad avere un buon rapporto con la famiglia reale, in particolare con i nipoti William ed Harry ma in molti ritengono che sia stata proprio lei a raccontare tutto alla regia della serie e quindi ad aver ammesso questa relazione. ( continua dopo la foto)

The Crown, la serie tv fa infuriare William a Carlo

Ad ogni modo, secondo alcune indiscrezioni, sembra che in quest’ultimo periodo la serie stia facendo parecchio discutere ma soprattutto infuriare alcuni componenti della famiglia reale. Stiamo parlando di Carlo D’Inghilterra e William, i quali non avrebbero apprezzato il racconto del matrimonio infelice di Carlo e Diana e il modo in cui sono stati dipinti i due personaggi. A quanto pare la famiglia reale sarebbe sui piedi di guerra e questa volta Meghan Markle, la moglie del principe Harry, accusata di averlo allontanato dalla Royal Family portandolo con se in America, sembrerebbe non avere proprio alcuna responsabilità.

I reali infuriati contro la produzione di The Crown

Ma torniamo al Principe Carlo ed al figlio William, i quali, secondo quanto riferito dal tabloid The Sun, non avrebbero gradito quanto messo in scena in questa quarta stagione di The Crown. Nello specifico a non piacere affatto ai Principi è stata la ricostruzione delle vicende storiche legate alla Corona nel periodo compreso fra il 1979 ed i primi anni Novanta. Carlo ed il figlio William, non avrebbero gradito la rappresentazione del matrimonio infelice tra il figlio della Regina Elisabetta e Lady Diana. A loro dire, gli autori di questa serie tv che tra l’altro è molto seguita e molto amata dal pubblico, avrebbero calcato troppo la mano, parlando dei disturbi alimentari di cui purtroppo come sappiamo era affetta la principessa, che avrebbe così sfogato il fallimento del suo matrimonio sul cibo.

L’indiscrezione dell’insider ed il silenzio di Harry

In questa serie si parla tanto di Carlo, in riferimento però alla sua storia d’amore extraconiugale con Camilla Parker, sua amante da sempre, anche quanto era sposato con Diana. “William non è per niente felice di tutto questo, pensa che entrambi i suoi genitori siano stati sfruttati e presentati in un modo falso e semplicistico, solo per fare soldi”. Queste le parole dichiarate da un insider, il quale avrebbe rilasciato questa e altre dichiarazioni importanti al The Sun. “Tutto questo è profondamente ingiusto, soprattutto perché molte delle cose che vengono narrate non rappresentano la realtà”, ha aggiunto ancora. C’è però qualcuno che non si è ancora pronunciato su questa serie e sembra essere il Principe Harry. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.