Mondo della moda in lutto: è morto Pierre Cardin

Il mondo della moda è in lutto. E’ morto lo stilista Pierre Cardin. Nato in Italia, a Sant’Andrea di Barbarana, frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ma cresciuto in Francia. Aveva 98 anni ed è considerato un gigante della moda per aver rivoluzionato il settore. Nonostante sia stata la Francia a lanciarlo nel mondo della moda, Cardin non ha mai tradito le origini. Il suo stile ha rappresentato per tanto tempo una giusta miscela tra quello francese e quello italiano. Ha iniziato, in fatti, come sarto nella città francese di Saint – Etienne. Poi è passato brevemente da Manby e nel 1945 arriva a Parigi, lavorando presso Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Nel 1947 è arrivato anche a Christian Dior, nel ruolo sempre di sarto. Tre anni più tardi, però, lancia il suo marchio, la sua casa di moda.

Lutto nel mondo della moda, muore Pierre Cardin

Si cimentò subito nell’alta moda proponendo il suo stile futurista. Ha ideato gli abiti a bolle e le linee unisex che trascuravano le forme femminili. Nel 1959 è stato il primo stilista ad aprire un negozio d’alta moda in Giappone. Nel 1994 decise, come fecero molti altri stilisti d’alta moda, di riservare i suoi lavori soltanto ad un gruppo ristretto di clienti e giornalisti. Scelse la nicchia come fetta di mercato. Lo stilista amava anche molto la vita mondana. Per questo motivo acquistò i ristoranti Maxim’s. In poco tempo aprì delle filiali a New York, Londra e Pechino. Alla catena di ristoranti affiancò quella di hotel, che portavano lo stesso nome.

Imbottigliava anche un’acqua minerale co il marchio Maxim’s la cui fonte era in Italia, ad Arezzo, a Graviserri per la precisione. Ristoranti, hotel ma anche immobili di pregio. Acquistò e ristrutturò un castello a Lacoste, poi il palazzo Ca’ Bragadin a Venezia. Negli anni ’80 acquisto sempre a Venezia il palazzo delle bolle.