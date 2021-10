mondo-della-tv-sotto-choc:-e’-morto-il-protagonista-dell’isola-dei-famosi-e-ballando-con-le-stelle.-aveva-solo-49-anni

Morto Rossano Rubicondi, Simona Ventura ne dà il triste annuncio: “Grazie per il percorso fatto insieme a L’Isola dei famosi”. Nessuno avrebbe mai voluto leggere una notizia simile, ma giusto poco fa Simona Ventura ha annunciato sui social che Rossano Rubicondi è morto oggi. Si segnala che al momento non sono state rese note le cause del decesso di Rossano Rubicondi.

Quest’ultimo aveva 49 anni ed è diventato molto popolare per essere stato il quarto marito di Ivana Trump. In Italia ha partecipato a L’Isola dei Famosi di Simona Ventura. Proprio quest’ultima, in uno stringato post pubblicato sui social, e disponibile dopo il secondo paragrafo, ha voluto dare l’ultimo saluto a Rossano Rubicondi morto oggi: “Rossano…Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme…”

Rossano Rubicondi com’è morto? L’ultimo saluto di Simona Ventura: “R.I.P.”

Come detto precedentemente, è stata Simona Ventura ad annunciare la morte di Rossano Rubicondi. Difatti quest’ultima ha pubblicato sui social un selfie insieme a Rossano Rubicondi all’epoca de L’Isola dei famosi, e nella didascalia ha rivelato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Successivamente Simona Ventura ha salutato Rossano Rubicondi morto oggi, asserendo semplicemente:

“Fai buon viaggio R.I.P. (riposa in pace)…” E in tanti ovviamente si stanno chiedendo perchè è morto Rossano Rubicondi. Ovviamente tutti i follower della popolare conduttrice di Citofonare Rai2 sono rimasti impietriti alla notizia, anche perché Rossano Rubicondi aveva appena 49 anni. L’uomo aveva conosciuto la conduttrice durante l’edizione de L’Isola dei famosi ed erano rimasti molto amici

Una notizia quella della morte dell’ex naugrafo dell’Isola dei Famosi che ha sconvolto tutto il mondo della televisione e i tanti fan. C’è sconcerto nel mondo dello spettacolo e non solo. Nessuno era in grado di aspettarsi una notizia del genere e per questo motivo, la notizia annunciata da Simona Ventura, ha assunto le dimensioni di un vero e proprio squarcio in questo venerdì sera di fine ottobre.

La partecipazione all’Isola dei famosi e Ballando con le stelle

Nel 2018 aveva partecipato a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai1, come ballerino per una notte insieme proprio a sua moglie, Ivana Trump. Rossano Rubicondi inizia a lavorare come modello a Londra, dove si era trasferito a 22 anni, poi come attore esordendo in The Eighteenth Angel e The Golden Bowl. Sposa Ivana Trump il 12 aprile 2008 diventandone il quarto marito.

Nello stesso anno, partecipa a L’isola dei famosi 6 condotta da Simona Ventura su Rai2. Tornerà nella trasmissione che lo ha reso celebre in Italia come inviato due anni dopo. Ha recitato anche in “Natale a Beverly Hills” in un ruolo che è una sorta di parodia di se stesso, un uomo attratto dalle donne più anziane. Nel 2012 ritorna concorrente dell’Isola dei Famosi, ma senza la conduzione di Simona Ventura: al suo posto ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Per restare sempre aggiornato su gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Facebook e anche su INSTAGRAM

L’articolo Mondo della tv sotto choc: E’ morto il protagonista dell’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle. Aveva solo 49 anni proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.