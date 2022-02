Mondo Haquos il centro estetico che fa impazzire i VIP si trova a Milano

uno dei migliori centri a Milano che offre percorsi di bellezza e di cura… Qui, troverai più che semplici trattamenti fini a se stessi.

Il mondo Haquos si occupa di estetica medicale, che è di supporto a trattamenti più invasivi e profondi, con la finalità di aumentarne il risultato e la durata. I trattamenti vengono associati, mescolati, mixati secondo criteri scientifici e conoscenze tecniche in modo da offrire al paziente, i massimi risultati di bellezza raggiungibili.

Il nostro Centro ha uno staff che si differenzia perché è composto da professionisti, ognuno dei quali si occupa di un campo ben preciso: non vogliamo fare tutto, ma solo ciò in cui sappiamo di riuscire al meglio.

Per questo abbiamo scelto tre medici estetici, ognuno dei quali specializzato in una disciplina estetica precisa: l’iniettivo, piuttosto che il laser o la tricologia. Abbiamo scelto, inoltre, di avere specialisti per la nutrizione, la naturopatia e per la medicina rigenerativa, per dare un consiglio e una guida che possa essere complementare per le esigenze di salute, benessere e bellezza.

Le assistenti mediche e tecniche estetiche di Haquos sono un supporto insostituibile, altamente qualificate e continuamente aggiornate sui più nuovi ed avanzati trattamenti complementari alla medicina ed alla chirurgia estetica. Se non conosci ancora il nostro Centro, prenota adesso il tuo Check-Up gratuito. Verrai contattata dalla nostra Hostess di reception per fissare il tuo omaggio nel giorno e orari più comodi per te.

​

Ti aspettiamo!

Il Team di Haquos