Mondo Rai/Appuntamenti e novità

(Adnkronos) – Ognuno ha una famiglia. E ogni famiglia ha una storia. “Noi”, la nuova serie di Rai Fiction, in onda domani alle 21.25 su Rai 1, è la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Nel primo episodio della seconda puntata di “Noi” dal titolo Il Fiume nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Tenere insieme quella numerosa famiglia non è semplice, né per Rebecca e neppure per Pietro, che talvolta soccombe sotto il peso delle responsabilità. E allora un bagno al fiume tutti insieme in una torrida domenica estiva sembra essere l’occasione per ritrovare un po’ di serenità, o quasi… Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che, dietro quell’uomo allegro e sensibile che riesce a farla ridere, c’è anche molto dolore. Anche tra Mimmo e Daniele il rapporto diventa più profondo, ma qualcosa negli atteggiamenti del vecchio non convince Betta. Claudio, invece, a Milano si scontra con l’ostilità dell’ambiente teatrale e di un’attrice in particolare… Nel secondo episodio intitolato Campioni del mondo, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei mondiali ’82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata su se stessa e sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro che, al contrario, vorrebbe presto allargare la famiglia. Ma, con il trionfo della Nazionale e tutta l’Italia in festa, Pietro, innamorato più che mai, saprà essere convincente… Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola, secondo un suo piccolo sconosciuto rituale, ma non sa come spiegarsi, non è facile avere a che fare con un passato tanto ingombrante. Claudio invece è concentrato sulle prove per lo spettacolo e si fa aiutare da Mimmo, Anna e Terri a ripetere le battute, fino a quando non dovranno andare tutti a teatro a riconsegnare il copione, inavvertitamente rubato, a Chiara, la prima attrice… Betta e Daniele, dal canto loro, sperano di trascorrere una serata romantica, senza le bambine, ma una notizia inaspettata rischierà di rovinare l’atmosfera.

