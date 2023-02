Mongaguá terá três dias de folia com blocos de rua e shows; veja a programação

Para realizar a festa, o local escolhido foi a Praça Dudu Samba, no Centro. Blocos e folia; confira a programação do carnaval em Mongaguá

A Prefeitura de Mongaguá, no litoral de São Paulo, preparou três dias de folia, blocos e animação para o carnaval 2023. Para realizar a festa, o local escolhido foi a Praça Dudu Samba, no Centro.

No sábado (18), abrindo as festividades, se apresentam o bloco Afoxé, o grupo Na Pegada do Axé e o Batucada Abençoada. Já no domingo (19), o bloco do Carrinho assume as ruas de Mongaguá. Além do grupo, o público poderá conferir show com William Santana, o Som de Salvador & Banda.

Na segunda-feira (20), o bloco do Bilau promete animar os foliões. Esse ano, o grupo terá novo formato e contará com três dias de camarote. E, para fechar a festa, haverá Beatriz Gil & Banda Abadabeijo.

Além dos blocos de rua, a prefeitura vai realizada a 5ª edição do Carnaval de Sabores, no Centro de Eventos e Exposições Itapoan, na Avenida Marina, 39. O evento será das 15h às 20h, no sábado, domingo e segunda-feira.

