Monica Bellucci, avete mai visto sua figlia? Sempre più uguale a lei

La figlia di Monica Bellucci è ogni giorno più bella. Sempre più simile alla sua mamma, Deva ha già conquistato il cuore dei fans.

Deva Cassel è appunto la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. I due si sono conosciuti nel 1996 sul set del film ‘L’appartamento‘ e si sono sposati a Montecarlo nel 1999. La seconda figlia è invece Léonie, nata nel 2010. Monica e Vincent si sono però separati nell’agosto 2013 dopo 14 anni di matrimonio.

Sapete com’è diventata la prima figlia della Bellucci? Eccola qui.

Monica Bellucci mostra la foto di sua figlia in copertina: bellissima

E’ stata proprio la famosissima attrice a mostrare sui suoi profili social la foto di sua figlia. Deva Cassel è infatti giovanissima, ma già dimostra di avere la stessa bellezza e femminilità della sua mamma. Elementi, questi, che la porteranno certamente lontano e che le faranno realizzare i suoi sogni.

Deva è dunque apparsa sulla copertina di Elle, mentre porta fieramente una camicia a pois usata come se fosse un vestito e sigillata da un bustino nero. Gli abiti da lei indossati hanno la firma di Dolce&Gabbana, lo stesso marchio che ha reso famosa la Bellucci.

Leggi anche —-> Jasmine Carrisi scatto acqua e sapone | La figlia di Albano senza filtri

E’ inutile anche dirlo, ma Deva Cassel ha già letteralmente conquistato migliaia di cuori in tutto il mondo, proprio come fece mamma Monica anni fa. Buon sangue non mente, dice il proverbio. E sicuramente, nel caso di Deva, questo non funziona solo per la spiccata dote stilistica e sensuale, ma anche per il suo talento, già ben visibile agli occhi di tutti.

Gli ultimi progetti di Monica Bellucci

I progetti cinematografici di Monica Bellucci sono sempre innumerevoli. Nel 2019, la Bellucci ha infatti preso parte alle riprese di ‘The man who sold his skin‘, che è stato poi presentato nel mese di settembre 2020 alla Mostra di Venezia.

In seguito, potremo inoltre vedere l’attrice nel film ‘The girl in the fountain‘, pellicola diretta da Antongiulio Panizzi. Insomma, non mancherà occasione di guardare nuovamente il favoloso volta della celebre Monica.

E intanto, speriamo che questo possa capitare presto anche con Deva Cassel. Chissà se diventerà anche lei attrice… Per il momento, i propositi ci sono tutti.

The post Monica Bellucci, avete mai visto sua figlia? Sempre più uguale a lei appeared first on Solonotizie24.