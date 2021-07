monica-bellucci-lo-fa-per-la-prima-volta-con-la-figlia:-insieme-sono-un-sogno

Monica Bellucci presenta a tutti sua figlia. Le immagini delle due insieme sono un sogno ad occhi aperti e la somiglianza lascia senza parole: guardare per credere.

Monica Bellucci, attrice italiana (Instagram)

Monica Bellucci è una celebre attrice, di origini umbre, considerata una sex symbol già a partire dagli anni Novanta. Ha avuto modo di prendere parte a pellicole sia italiane che internazionali, diventando famosa in svariate parti del mondo.

I migliori film in cui ha presenziato sono, per esempio, Dobermann, Under Suspicion, La passione di Cristo, e tanti altri. Nella sua lunga carriera è stata anche vista in film per la televisione, ed è stata testimonial in numerose pubblicità.

La sua bellezza mediterranea le ha, inoltre, permesso di diventare all’estero una sorta di icona dell’italianità. Le sono stati anche concessi alcuni riconoscimenti come il Filming On Italy Best Career Award e l’IIC Los Angeles Creativity Award.

Sul set del film L’appartamento, quindi, ha conosciuto l’attore Vincent Cassel che diventerà suo marito, convolando a nozze a Montecarlo. I due hanno due figli: Deva e Léonie. Successivamente, però, dopo tanti anni di matrimonio, hanno annunciato ufficialmente la separazione.

Monica Bellucci e Deva sono due gocce d’acqua

Deva Cassel di anni ne ha ormai sedici e, in questo ultimo periodo, è spesso e volentieri molto chiacchierato il suo desiderio di seguire le orme della madre. La somiglianza con Monica, in effetti, è li da vedere.

Monica e Deva fotografate da Vogue Italia (Instagram)

Nel nuovo numero di Vogue Italia, madre e figlia sono state fotografate per la prima volta insieme. E, come a voler lasciare lo spazio a Deva, la Bellucci nell’immagine appare piuttosto defilata rispetto a lei. Un gesto certamente generoso che mette in mostra la sedicenne.

Proprio agli adolescenti, in effetti, è dedicato l’intero periodico di questo mese. Paolo Roversi che si è occupato di fotografarle ha detto di Deva:

“Ho percepito la stessa emozione provata davanti a Natalia Vodianova e Kate Moss. L’emozione al cospetto della pura bellezza”.

Deva, comunque, non è esattamente alle prime armi. A voler guardare, alla sua giovanissima età ha già alle spalle due importanti collaborazioni: Lo spot Dolce Shine di Dolce & Gabbana e la copertina di Elle France. La Bellucci si è anche sbilanciata, parlando del rapporto che ha con la figlia: