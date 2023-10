Monica Carpanese oggi in diretta su Cusano Tv

L’attrice e sceneggiatrice Monica Carpanese alle 17 sarà ospite della trasmissione “Pomeriggio con Noi”, in onda su Cusano Tv Italia (canale 264 del digitale visibile in tutta Italia). La Carpanese in diretta televisiva si racconterà al conduttore-padrone di casa Tommaso Franchi, fra aneddoti e curiosità professionali a partire dal concorso – da lei ideato – “Una storia per il cinema”, primo premio letterario che trasforma un racconto in un film. Ma non solo, la Carpanese magari citerà anche la sua prossima partecipazione fra 10 giorni al prestigioso Premio “Massimo Jaboni – Una Vita per il Cinema”.

Il Premio, arrivato alla sua decima edizione, si terrà a Cerveteri sabato 21 e domenica 22, nelle sale del Granarone. L’evento che ha avuto il patrocinio del Comune di Cerveteri, Assessorato alla Cultura farà arrivare nel capoluogo etrusco tanti “cinematografari” che hanno lavorato con il decano dei fonici italiani, Massimo Jaboni appunto, sotto la direzione artistica del regista Felice Corticchia ed il coordinamento di Ottavio Serafini.

