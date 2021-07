monica-setta,-avete-mai-visto-sua-figlia?-il-dettaglio-non-sfugge:-tutti-l’hanno-notato

Monica Setta è un’amatissima conduttrice, ma avete mai visto sua figlia? Sui social, spunta uno scatto inedito: c’è un dettaglio che non sfugge affatto!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Monica Setta. Nata a Brindisi il 5 Agosto del 1964, la conduttrice ha iniziato a muovere nel mondo della tv intorno agli anni 2000. Dopo i suoi esordi da giornalista, la splendida Setta ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo. E da quel momento non si è mai più fermata. Volto noto di tantissime trasmissioni televisive di successo, proprio in quest’ultimo anno, insieme a Tiberio Timberi, Monica è stata la colonna portante del programma “Unomattina in famiglia”. Ma non è affatto finita qui. Proprio recentemente, infine, la giornalista ha pubblicato il suo nuovo libro. Insomma, è proprio il caso di dirlo: Monica Setta è davvero inarrestabile!

Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Da quanto si apprende, sembrerebbe che attualmente Monica Setta sia single. E che in passato, però, sia stata sposata al giornalista Giuliano Torlontano. La loro è stata una storia d’amore piuttosto importante perché dalla loro unione è nata la splendida Gaia. A tal proposito, voi avete mai l’avete mai vista la figlia di Monica Setta? Ci pensiamo noi!

Avete mai visto la figlia di Monica Setta? È bellissima: quel dettaglio non sfugge

Dal suo matrimonio con Giuliano Torlontano,terminato definitivamente nel 2011, è nata la splendida Gaia. A questo punto, però, vi chiediamo: voi avete mai visto la figlia di Monica Setta? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo, ha poco più di vent’anni ed è davvero bellissima.

A “mostrare” sua figlia Gaia al suo pubblico social, è stata proprio la diretta interessata. Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sul suo Instagram, Monica Setta ha condiviso una deliziosa foto della giovanissima ragazza. L’avete mai vista? Eccola in tutta la sua bellezza:

Lei è Gaia. E, da come si può chiaramente vedere, è davvero bellissima. Ma non solo. C’è un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Di cosa parliamo? Scopriamolo:

Insomma, Gaia e Monica sono davvero due gocce d’acqua. Diteci la verità: anche voi avevate notato questo “dettaglio”?