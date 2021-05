monica-vitti,-come-sta-l’attrice?-la-malattia-e-la-vita-di-oggi:-“vive-a…”

Monica-Vitti-Solonotizie24

Monica Vitti è una delle attrici che ha segnato la storia del cinema italiano grazie a una lunga serie di ruoli che hanno determinato la sua carriera, insieme alle collaborazioni con Alberto Sordi e altri grandi artisti. L’attrice, vincitrice di ben 5 David di Donatello, però, da qualche anno a questa parte ha deciso di ritardi a vita privata dal momento in cui ha scoperto di essere affetta da una particolare malattia… ma il tutto non finisce qui.

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, Monica Vitti è una delle artiste icone della storia del cinema italiano, la quale ha messo a segno una lunga serie di successi che le hanno anche permesso di conquistare moltissimi premi.

Una carriera dedicata totalmente al cinema, anche se per il pubblico italiano lei resterà sempre e comunque “La ragazza con la pistola”, film dell’estate del 1968 diretta dal regista Mario Monicelli. Ma la domanda che in molti si pongono, oggi, è la seguente: come sta oggi l’attrice?

L’addio alle scene dopo la scoperta della malattia

Monica Vitti, dopo ben 27 anni di fidanzamento, si è un unita in matrimonio con il marito Roberto Russo, che è rimasto sempre al suo fianco anche dopo la scoperta riguardante l’Alzheimer, al seguito della quale ha poi deciso di ritirarsi definitivamente dagli schermi.

A oggi, dunque, l’attrice continua la sua difficile convivenza con la malattia, anche se a destare preoccupazione è stata la notizia circa un presunto ricovero in una clinica in Svizzera, ma a rompere il silenzio in tal senso è stato proprio il marito Roberto Russo.

Come sta Monica Vitti?

La preoccupazione dei fan è arrivata alle stelle dopo la diffusione della news circa un ricovero dell’arista ma, a rompere il silenzio nell’immediato e chiarire il tutto è stato il marito di Monica Vitti che ha spiegato come l’attrice attualmente vivrebbe in Italia insieme a lui.

In particolar modo, Roberto Russo in occasione di una passata intervista ha dichiarato: “Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di aver chiarito l’equivoco”.