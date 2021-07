monito-da-ricercatori-israeliani:-legata-al-vaccino-pfizer-per-il-covid-19

Leggimi questo articolo

“L’accumulo di casi non si adattava. Non era quello che ci saremmo aspettati di vedere in un anno normale”.

I ricercatori israeliani questa settimana hanno indicato un legame tra il vaccino Pfizer Covid-19 e una “rara malattia autoimmune”.

I ricercatori, associati al Dipartimento di Ematologia presso lo Shamir Medical Center, hanno riscontrato un aumento dell’incidenza di porpora trombotica trombocitopenica acquisita (aTTP) in Israele per un periodo di un mese e hanno notato che i casi sono comparsi in coloro che avevano ricevuto il vaccino Pfizer fino a un mese prima.

La ricercatrice Dorit Blickstein ha spiegato a Channel 13 che la trombotica trombocitopenica acquisita TTP è “una malattia che, nella sua forma classica, è mortale: il 90% dei malati morirebbe. Oggi, con l’aiuto di nuove cure, che […] devono essere somministrate il più rapidamente possibile, la maggior parte dei pazienti guarisce”.

Ha detto che i ricercatori hanno studiato una possibile connessione con il vaccino dopo aver visto una maggiore concentrazione di casi di aTTP in Israele. Avevano notato 4 casi in un mese, mentre in genere ci sono 2-3 casi all’anno.

“In Israele ci sono due o tre casi all’anno in qualsiasi ospedale. A marzo abbiamo iniziato a ricevere troppi casi e quindi ci siamo chiesti perché.

“Essenzialmente abbiamo finito l’importo annuale in un mese, e non è logico. Così abbiamo iniziato a chiederci cosa avessero in comune tutti i pazienti. E si è scoperto che tutti loro avevano ricevuto il vaccino contro il coronavirus che è accettato ed esiste in Israele entro un periodo compreso tra 5 e 28 giorni”. “Questo ci ha fatto sospettare che ci fosse un’associazione, una sorta di connessione, tra questa malattia super rara e il vaccino”.

Ha notato che la maggior parte dei pazienti con la malattia sono giovani e che, anche nel loro studio, l’età variava tra i 28 ei 45 anni. Metà erano uomini, metà donne.

“In ogni caso, desta attenzione, perché l’accumulo, la concentrazione non andavano bene. Non è quello che ci aspettiamo di vedere in un anno normale”.

Blickstein ha aggiunto che “con l’aiuto dei test sierologici”, i ricercatori sapevano che “i pazienti non erano pazienti malati di coronavirus, ma piuttosto pazienti che avevano ricevuto il vaccino”.

“Questa è stata una bandiera rossa per noi”.

La ricercatrice ha detto che bisogna alzare una bandiera rossa per “persone sane che hanno ricevuto il vaccino e iniziano a sviluppare fenomeni come una tendenza all’emorragia interna o, il cielo non voglia, mal di testa, vertigini, perdita di parole, pressione toracica o dolori di stomaco”, nel qual caso dovrebbero “richiamare immediatamente l’assistenza medica” perchè ha continuato “Potrebbe essere che non siano normali fenomeni vaccinali, ma espressione di una malattia rara”.

Blickstein ha infine osservato che l’incidenza è “non solo in Israele. C’è, al momento, una segnalazione di una risposta identica allo stesso vaccino in Belgio e in Italia”.

La National Library of Medicine degli Stati Uniti definisce la TTP come “una malattia rara che causa la formazione di coaguli di sangue (trombi) nei piccoli vasi sanguigni in tutto il corpo. Questi coaguli possono causare gravi problemi medici se bloccano i vasi e limitano il flusso sanguigno a organi come il cervello, reni e cuore”.

“Le complicazioni derivanti da questi coaguli possono includere problemi neurologici (come cambiamenti di personalità, mal di testa, confusione e discorsi confusi), febbre, funzionalità renale anormale, dolore addominale e problemi cardiaci”.

Un rapporto pubblicato dal Ministero della Salute all’inizio di giugno ha concluso che centinaia di casi di infiammazione del muscolo cardiaco ( miocardite ) sono stati probabilmente causati dal vaccino contro il coronavirus somministrato come parte della campagna di vaccinazione di massa di Israele.

La stragrande maggioranza dei casi è stata segnalata tra giovani uomini e adolescenti. La maggior parte dei casi è stata segnalata tra i maschi di età compresa tra 16 e 30 anni, con la percentuale più alta riscontrata tra gli adolescenti maschi di età compresa tra 16 e 19 anni. Il novanta per cento di tutti i casi di miocardite legati al vaccino sono stati segnalati nei maschi.