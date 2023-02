Monsenhor José Genivaldo Garcia é ordenado bispo pela Igreja Católica em Aracaju

No ano passado, ele foi nomeado pelo papa Francisco, o novo bispo diocesano de Estância. A ordenação episcopal do monsenhor José Genivaldo Garcia

Eduardo Carioca/ TV Sergipe

O monsenhor José Genivaldo Garcia foi ordenado bispo pela Igreja Católica. A ordenação episcopal aconteceu na tarde deste sábado (11), no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.

No dia 30 de novembro do ano passado, ele foi nomeado pelo papa Francisco, o novo bispo diocesano de Estância. O cargo estava sem titular desde agosto de 2021.

José Genivaldo Garcia tem 54 anos de idade. Foi ordenado sacerdote em 8 de janeiro de 1994 por Luciano José Cabral Duarte, terceiro arcebispo metropolitano de Aracaju.

Ordenação episcopal no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju (SE)

Eduardo Carioca/ TV Sergipe

Vittorio Rienzo