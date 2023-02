Montagem da passarela do samba está na reta final em Santos

Iniciada há duas semanas, a montagem está 80% executada. Cerca de 150 profissionais estão envolvidos nos trabalhos. Montagem da passarela do samba está 80% concluída em Santos

A montagem da passarela Dráusio da Cruz, na Zona Noroeste, em Santos, no litoral de São Paulo, está com 80% concluída. O local vai receber os desfiles das escolas de samba nos dias 10 e 11 de fevereiro.

Iniciada há duas semanas, a montagem conta com cerca de 150 profissionais envolvidos na execução dos trabalhos. Segundo a administração municipal, após a finalização dos setores das arquibancadas, os serviços ficarão voltados ao acabamento, revisão e a conferência de todo o material que será utilizado no desfile.

Neste sábado (4), será iniciada a fase de pintura da pista e está programada a instalação do sistema de som em toda a avenida. A colocação dos banheiros químicos será na segunda-feira (6). A previsão é de que até quarta-feira (8) a passarela esteja finalizada.

Ordem dos desfiles

O primeiro dia dos desfiles (10) será aberto às 20h pelas escolas do grupo de acesso, na seguinte ordem: Dragões do Castelo, Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó e Vila Mathias. Na mesma noite, mas pelo grupo especial, desfilam: Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas.

Na noite seguinte, as primeiras escolas a entrar na passarela também serão as do grupo de acesso, em sequência: Padre Paulo, Império da Vila e Imperatriz Alvinegra. Mais cinco escolas do grupo especial fecham o desfile: Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial.

Os desfiles serão realizados na Passarela do Samba Dráusio da Cruz (Av. Afonso Schmidt s/nº, Castelo).

Venda de ingressos

A venda dos ingresso para o desfile das escolas de samba de Santos começou na quarta-feira (1), na bilheteria do Teatro Municipal Braz Cubas, que fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Mathias. As entradas para arquibancada já se esgotaram.

Estão disponíveis apenas convites de frisas para o desfile de sexta-feira, no valor de R$ 50 (inteira), mas para quem doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, o ingresso fica por R$ 25. Crianças com menos de dois anos não pagam, mas a entrada deverá ser retirada no ponto de venda.

