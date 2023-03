Montaria em touros durante o Limeira Rodeo Music vira atalho para peões chegarem aos EUA

Disputas que ocorrem durante o segundo final de semana do evento abrem temporada de montaria de 2023, com os peões competindo em equipes. Limeira Rodeo Music 2023 garantirá vaga para peão em Barretos

Organização/Limeira Rodeo Music

Algumas festas de rodeio já estão ocorrendo desde o mês de fevereiro em todo o Brasil, mas é no Limeira Rodeo Music que os peões de primeiro time de montaria em touros vão abrir efetivamente as disputas pelos principais títulos da temporada, segundo palavras do próprio diretor da Liga Nacional de Rodeios (LNR), Marcos Abud.

“Limeira é o primeiro grande rodeio do Brasil em 2023 e há toda uma expectativa, porque uma vitória aí significa uma vaga na etapa final da Festa do Peão de Barretos, em agosto. É uma forma de atalho à grande final nacional, já que outra opção de chegar lá é vencendo dezenas de etapas pelo Brasil afora até chegar lá”, informa Abud.

E para isso os peões já estão se aquecendo para as provas que ocorrem durante o segundo final de semana do evento, nos dias 24 e 25 de março. O formato da disputa foi decidido nos últimos dias, com os 25 peões da LNR competindo em quatro grupos de cinco atletas. Na última etapa os principais colocados de cada grupo disputam entre si.

Peões de primeiro time de montaria em touros participam do Limeira Rodeo Music

Organização/Limeira Rodeo Music

“É um formato parecido com o que atualmente temos nos EUA, com o resultado saindo de maneira rápida e ágil. É um formato que eu gosto”, analisa o presidente da Liga. “Ouviremos o nome de Limeira na arena de Barretos novamente”, comemora Nivaldo Moreira, da organização do Limeira Rodeo Music 2023.

Cutiano

Antes do público testemunhar a disputa em touros, ainda há a disputa nos cavalos cutiano, uma modalidade “100% brasileira”, e a tradicional Três Tambores, famosa entre as mulheres. A montaria em cavalos ocorre nos dias 17 e 18. O locutor do primeiro final de semana será Adriano do Vale.

“Limeira representa muito no cenário nacional dos grandes rodeios. O público pode esperar muito verso, muita música boa, alegria e animação. Certamente voltaremos a colocar Limeira entre os 10 maiores rodeios do país”, destaca do Vale, que é também locutor oficial da festa de Barretos. O juiz da categoria será Romildo Monteiro e haverá também a presença de Sandra Madrinheira.

Nos dias 24 e 25 de março, além dos touros, os destaques serão as provas de Três Tambores, também organizada pela Liga Nacional de Rodeios (LNR). Neste segundo final de semana os locutores serão Henrique Soares e o limeirense Daves dos Santos. Os responsáveis pelo julgamento do desempenho dos peões serão Igor da Costa de Nhandeara e Gabriel Purdino.

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

Ana Castela durante apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival em 2022

Júlio César Costa

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Dennis Dj em apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival

Júlio César Costa

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

Vito Califano