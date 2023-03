monte-roberto,-ecco-2,5-milioni-dal-pnrr-per-la-nuova-scuola-pascoli

Monte Roberto, 11 marzo 2023 – Nuova scuola media G. Pascoli di Pianello, arrivano i primi fondi per la ricostruzione. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale di Monte Roberto: “Siamo stati informati – fa sapere la vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici ingegner Melania Cannuccia – che la proposta presentata dal nostro Comune per il finanziamento relativo alla realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado ‘G. Pascoli’, in risposta all’avviso regionale del 2 febbraio, può essere accolta e inserita tra gli interventi finanziabili a seguito dello scorrimento della graduatoria che ha determinato una disponibilità pari a 2 milioni e 582mila euro assegnata al nostro Comune”. La nuova scuola sorgerà sempre nell’area di via Trento e andrà a sostituire il vecchio edificio, dal 2019 chiuso per vulnerabilità sismica.

“Con questo finanziamento – prosegue Cannuccia – copriremo un primo stralcio importante dell’intero edificio scolastico. E nel frattempo stiamo valutando il completamento dell’intero complesso con fondi del Gse e con l’aggiunta di fondi comunali tramite mutuo. Una notizia storica per il nostro Comune di Monte Roberto, che con soddisfazione oggi comunica il raggiungimento di questo risultato, con l’ottenimento di una somma così importante dal bando del Pnrr mai ricevuta nel nostro Comune.

Siamo contenti di condividere con tutta la cittadinanza questa bella notizia, perché per tutti noi Amministratori di Monte Roberto la chiusura della scuola media è sempre stato il primo pensiero da risolvere”.

Spiega la vice sindaco: “Per risolvere l’emergenza-scuola abbiamo intrapreso delle scelte nel corso di questi anni che probabilmente hanno creato qualche disagio alla comunità scolastica ma sicuramente si è proceduto a dare la più dignitosa soluzione che potevamo per far proseguire la funzionalità della scuola, in accordo con i sindaci dei due Comuni a cui fa capo l’Istituto Comprensivo e con la Dirigente scolastica”.

Tra le soluzioni individuate, l’iniziale trasferimento – temporaneo e per un anno – delle 12 classi a Moie fino ad arrivare all’attuale ospitalità richiesta alle due parrocchie di Pianello Vallesina e Sant’Apollinare per accogliere quattro classi nell’oratorio: “Comunità parrocchiali che ringraziamo – prosegue Cannuccia – perché stiamo ricevendo quel supporto necessario per poter svolgere le lezioni in un ambiente simile ad una scuola. A tutti i nostri alunni insieme alle loro famiglie, al personale scolastico, con il coordinamento prima della Dirigente prof.ssa Maria Luisa Cascetti e poi della dirigente prof.ssa Gesuè Maria Nadia, e a tutta la Comunità parrocchiale ringraziamo per la collaborazione e per il sostegno ricevuto in questi anni, e chiediamo di continuare con tutti noi a credere in questo progetto fino alla fine della realizzazione della nuova scuola. Cogliamo l’occasione di ringraziare la Giunta Regionale e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Baldelli che, insieme a tutti i funzionari della Regione hanno avuto sempre a cuore la nostra problematica ed hanno lavorato con noi amministratori della Giunta Martelli al fine di raggiungere questo risultato. Volere è crederci insieme – conclude –, è collaborare insieme, è non mollare mai di fronte alle difficoltà. Finalmente possiamo dire che si è aperta la strada affinché la comunità scolastica potrà finalmente vedere realizzati i nuovi spazi della scuola media ed ora non rimane altro che lavorare rispettando le date dettate dal bando con il collaudo della scuola entro la primavera del 2026. A breve l’Amministrazione comunale terrà una assemblea pubblica per aggiornare tutta la cittadinanza con ulteriori informazioni”.

valipomponi