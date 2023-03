monte-san-vito,-riapre-dop-quasi-sette-anni-il-centro-di-aggregazione-giovanile

Monte San Vito (Ancona), 8 marzo 2023 – Taglio del nastro per il nuovo centro di aggregazione “Spazio Giovani”, a Borghetto di Monte San Vito. I locali del nuovo Cag, reperiti dall’Amministrazione comunale, si trovano in Largo Ungaretti 12 e sono stati “rinnovati nelle dotazioni e per le attività proposte, pensando alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi che ne usufruiranno” spiegano dalla giunta Cillo. Il centro è stato allestito anche grazie alle donazioni della famiglia Medi che dopo la scomparsa del conosciuto ingegner Paolo Medi ha voluto fare questo lascito alla comunità e in particolare ai giovani. “Le attività multidisciplinari del Cag – spiegano ancora – si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 in collaborazione con la Cooss Marche che ha in gestione il servizio. All’interno degli stessi locali, da dicembre scorso è attivo il servizio aiuto compiti il martedì e giovedì pomeriggio e il sabato mattina. L’Amministrazione comunale dà la possibilità di affittare, previa richiesta, questi locali per feste di compleanno e altre attività il sabato pomeriggio e la domenica. Il Cag – rimarcano – era un punto prioritario del programma dell’Amministrazione sempre sensibile alle esigenze dei giovani. Da oggi si riparte con questo servizio di cui la nostra comunità era priva dal 2016”. Viene offerta una ulteriore possibilità di impegno per i ragazzi, in particolare dagli 11 ai 18 anni “che si va ad unire – rimarcano dal Comune – a quanto finora fatto con l’inaugurazione della nuova biblioteca presso il Centro Turistico Carlo Urbani, il progetto “Ci sto?affare fatica” e le varie attività dell’oratorio e delle società sportive che quotidianamente svolgono un servizio altamente sociale ed educativo per i nostri bambini e giovani”.

