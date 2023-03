Montefiascone – “Francigena Trail 100° km Est! Est!! Est!!!”, si aprono le iscrizioni della seconda edizione

Ad affiancare la gara podistica anche la “Camminata del Viandante”, passeggiata tra la natura per famiglie e animali al seguito

MONTEFIASCONE – Torna la seconda edizione del Trail che attraversa il centesimo chilometro della storica via Francigena e celebra il famoso vino che ha reso famoso il paese lacustre nel mondo. Aperte le iscrizioni per La “Francigena Trail 100° km Est! Est!! Est!!!” che si svolgerà il 30 aprile 2023 alle ore 10. Alla passione per la corsa si affianca quest’anno la “Camminata del Viandante”, stesso percorso per la passeggiata tra i suggestivi scenari della natura che dà il benvenuto a tutti: famiglie con bambini, quattro zampe e chiunque abbia voglia di respirare il clima di entusiasmo che accompagna del sano sport all’aria aperta con l’obiettivo di un consapevole e convinto gesto di solidarietà.

Una meta quella del Trail che si snoda su un percorso di 12 Km tra i saliscendi che si estendono dal paese al lungolago con partenza dal centesimo chilometro della via Francigena di fronte alla chiesa del Corpus Domini della frazione Coste.

L’iniziativa podistica, giunta quest’anno alla seconda edizione, è organizzata dall’Atletica Montefiascone, con il patrocinio del Comune, la collaborazione di diverse associazioni del territorio e grazie al supporto e al contributo di molte realtà imprenditoriali locali. Ulteriori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa che si terrà il 29 aprile 2023 alle ore 17:30 presso alla Rocca dei Papi di Montefiascone.

Iscrizioni presso segreteria@montaltosport.it.

Mata