Montefiascone – Il Montiano 2019 di Cotarella tra i 100 migliori vini dell’anno secondo Gentleman

Ottenuto da uve Merlot 100% impiantate nell’area di Montefiascone e Castiglione in Teverina

MONTEFIASCONE – Il Montiano 2019 di Famiglia Cotarella sale al secondo posto della classifica 2023 dei migliori 100 rossi italiani di Gentleman, migliorando di un posto la posizione in classifica rispetto allo scorso anno.

Il Montiano -da sempre considerato uno dei vini più innovativi nel panorama italiano- si posiziona dietro al Sassicaia e davanti al Torgiano Rubesco Vigna Monticchio.

La classifica di Gentleman è stata redatta prendendo in considerazione i vini presenti in tutte e sei le guide enologiche più autorevoli in Italia, ovvero Gambero Rosso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Cernilli e Maroni, e sommandone le valutazioni.

Ottenuto da uve Merlot 100% impiantate nell’area di Montefiascone e Castiglione in Teverina da innestatori di Montpelier, il Montiano Famiglia Cotarella rappresenta una sfida vinta in un territorio tradizionalmente vocato ai vini bianchi.

Mata