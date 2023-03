Montefiascone – Inaugurati, in vista del torneo, nuovi campi da padel al coperto

Il 19 marzo primo torneo di doppio maschile al Tuscia Tennis Club

MONTEFIASCONE – Domenica 5 Marzo presso il circolo Tuscia Tennis Club di Montefiascone si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi campi da padel coperti. Moltissimi gli appassionati di questo ormai diffusissimo sport che sono accorsi per osservare e provare i nuovi campi. Tra questi anche il sindaco Giulia De Santis e l’assessore Giulia Moscetti presenti non solo in veste di amministratori della cittadina ma anche di appassionate di padel e frequentatrici del club.

Fiore all’occhiello dei nuovi campi una posizione panoramica davvero invidiabile e la straordinaria

giocabilità vista l’altezza interna di oltre 12 mt. Alcuni dei partecipanti all’inaugurazione hanno voluto provare i nuovi campi e durante la giornata sono stati improvvisati dei match che hanno avuto il simpatico riverbero di far conoscere tra di loro molti padelisti.

Proprio la facilità di creare socializzazione è alla base del successo del padel che, ricordiamo, si gioca soltanto in doppio.

Presso i nuovi campi si svolgerà a breve il primo torneo di doppio maschile. Il 19 marzo, infatti, avrà luogo presso il Tuscia Tennis Club la prima tappa del Tuscia Padel Contest che vedrà sfidarsi coppie di padelisti in un torneo che, con le sue diverse date, durerà per tutto l’anno.

Per una più facile fruizione dei campi, il club ha creato una app che i frequentatori possono scaricare ed utilizzare non solo per prenotare i loro match ma anche per invitare amici e sfidare altre coppie di appassionati.

I recapiti del club sono: 3517164410 info@tusciatennisclub.it

Mata