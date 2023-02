Morador de Analândia reclama de ponte com rachaduras e estrada rural sem manutenção

Morador diz que, em quase 30 anos, nunca viu tanto abandono. Prefeitura diz que fará obras no local. Morador reclama de falta de manutenção em estrada rural que liga Analândia a Itirapina

A falta de manutenção em uma estrada rural de Analândia (SP) tem dificultado a passagem pelo local.

O morador Antônio Pedro da Silva disse que, em quase 30 anos, nunca viu tanto abandono na estrada que liga a cidade a Itirapina (SP).

Segundo ele, há mais de oito meses as equipes da prefeitura não fazem a manutenção da estrada que está tomada pelo mato.

“Aqui só a cavalo, porque a coisa está feia e está dando dor de cabeça para o pessoal. Isso é descaso”, disse Silva.

Situação de ponte em estrada rural de Analândia (SP) preocupa moradores da área rural

Antônio Pedro da Silva

Ele também gravou imagens de uma ponte que fica na mesma região. Parte do barranco cedeu, bem no ponto que dá sustentação à ponte, provocando rachaduras.

Quem precisa passar pelo trecho, fica ainda mais preocupado com o risco de acidentes.

O que diz a prefeitura

A prefeitura informou que enviou máquinas para fazer a manutenção da estrada e a previsão é de que o serviço termine em dois dias.

Em relação ao reparo da ponte, a administração municipal informou que a obra é complexa e que vai levar mais tempo, cerca de um mês.

