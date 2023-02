Morador de Cacoal, RO, é preso com mais de 100kg de cocaína em Mato Grosso

Vídeo mostra momento em que policiais encontram a droga escondida na mala de carro. Um cacoalense de 33 anos foi preso traficando mais de 100 quilos de cocaína. O flagrante foi feito entre a noite de terça (21) e a madrugada desta quarta-feira (22), pela Polícia Militar (PM) de Aripuanã, cidade de Mato Grosso, que fica aproximadamente 679 km de distância de Cacoal (RO).

Segundo a polícia, o suspeito estava passando de carro em alta velocidade por uma estrada de Aripuanã, o local já é conhecido pelos agentes devido o transporte de drogas.

Após abordagem, os policiais dizem que levaram o suspeito até o quartel da PM para checar algumas peças do carro que estavam soltas. Quando retiraram as peças no fundo do carro encontraram os “tijolos” com a droga. O vídeo abaixo mostra a retirada do entorpecente da mala do veículo.

Morador de Cacoal, RO, é preso com cerca de 100kg de drogas em MT

O suspeito foi preso em flagrante e segundo a polícia, ele disse, em depoimento, que pegou a cocaína na cidade de Cacoal.

Então a informação foi repassada para a polícia em Rondônia. Após o relato foi feita a prisão de outro homem com quase 1 kg de crack em Cacoal. Segundo as investigações, essa segunda prisão seria do proprietário da droga que estava sendo transportada.

Mata