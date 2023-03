Morador de São João da Boa Vista ganha prêmio de R$ 1 milhão na Nota Fiscal Paulista

A 172ª extração do programa premiou também consumidores de Mogi Guaçu, Praia Grande, Rio das Pedras e São Paulo com R$ 500 mil cada. Cupom fiscal gera créditos na Nota Fiscal Paulista

Reprodução EPTV

Com apenas nove bilhetes, um morador de São João da Boa Vista (SP) ganhou o prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Fiscal Paulista, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

A 172ª extração do programa premiou também outros quatro consumidores de Mogi Guaçu, Praia Grande, Rio das Pedras e São Paulo com R$ 500 mil cada (confira os resultados dos sorteios).

Na extração de março concorreram os cadastrados que efetuaram compras em novembro de 2022 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

Foram ainda sorteados dez prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No sorteio exclusivo para as entidades filantrópicas, cinco instituições foram premiadas com R$ 100 mil cada. Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, somando o valor de R$ 1 milhão.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa.

Nota Fiscal Paulista

Reprodução/TV Fronteira

A Nota Fiscal Paulista é um sistema do estado de São Paulo que gera créditos aos consumidores que, no momento da emissão da nota, escolhem colocar o CPF. Assim, o programa busca evitar que empresas soneguem impostos. Ao consumidor, além dos créditos, as notas ficais geram bilhetes que são sorteados mensalmente.

Segundo a Secretaria da Fazenda, entre pessoas físicas e condomínios, são sorteados 600 bilhetes todos os meses. A cada mês, uma pessoa ganha R$ 1 milhão com o sorteio da nota fiscal premiada. Outros 500 bilhetes são sorteados mensalmente com o valor de R$ 1 mil.

Iniciado em 2007, os créditos ficavam disponíveis para saque a critério do consumidor. Desde 2021, o consumidor que tiver valores disponíveis para resgate da Nota Fiscal Paulista e não o fizer no prazo de 12 meses terá esse crédito automaticamente cancelado.

