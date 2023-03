Flagrante aconteceu no bairro Jardim Martinelli. Animal foi recolhido por uma equipe do Grupamento Especial do Meio Ambiente e levado para a Vigilância Ambiental. Veja vídeo. Morador encontra cobra cascavel na porta de casa em Penedo

A prefeitura de Itatiaia (RJ) divulgou nesta segunda-feira (6) que uma cobra cascavel foi encontrada na casa de um morador em Penedo.

O flagrante aconteceu na sexta-feira (3), no bairro Jardim Martinelli. Segundo a prefeitura, o animal estava em uma planta próximo à porta de entrada da residência. Ninguém ficou ferido.

A cascavel foi recolhida por uma equipe do Grupamento Especial do Meio Ambiente (Gema) e levada para a Vigilância Ambiental. Nos próximos dias, o animal será encaminhado para o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro.

A biológa Karla Baldini explicou o que deve ser feito caso encontrar um animal peçonhento em casa. Segundo ela, é recomendado que as pessoas não se aproximem e tenham cuidado.

“O ideal é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou o órgão ambiental do município, a Guarda Municipal, alguém que possa fazer essa retirada com segurança. Tirar crianças, pessoas idosas e animais domésticos de perto. Esse animal pode causar problemas, mas ele também está com mais medo que a gente, o que ele faz é justamente reagir, é se defender”, destacou Karla.

Caso alguém encontre um animal peçonhento em áreas urbanas, a orientação é que a pessoa entre em contato com o Grupamento Especial do Meio Ambiente pelo telefone (24)3352-6752 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa