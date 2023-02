Morador filma nuvem em formato de rolo no céu em Guaíra, SP: ‘Muito curiosa’

Flagrante foi feito na quarta-feira (15) antes de chuva forte que atingiu a cidade. Entenda o que provocou o fenômeno. Morador filma nuvem em formato de rolo no céu em Guaíra, SP

Um morador de Guaíra (SP) registrou uma formação inusitada no céu na noite de quarta-feira (15). Ovídio Nascimento tinha acabado de chegar ao Parque Ecológico Maracá, quando percebeu uma nuvem em formato de rolo a perder de vista.

“Vejam que nuvem interessante no Parque Burle Marx, em Guaíra. Olha o formato dela, eu vou seguir aqui e andar e mostrar até aonde vai essa nuvem muito curiosa”, diz o morador no vídeo enviado à EPTV, afiliada da TV Globo.

Morador filma nuvem em formato de rolo no céu em Guaíra, SP

Ovídio Nascimento

Meteorologistas explicaram que esse tipo de nuvem é formado por causa do choque da temperatura. Como fazia muito calor na cidade, a entrada do ar mais frio das nuvens do temporal propiciou a formação.

“Essa nuvem é baixa, em forma de um longo tubo, que parece estar rolando em torno de um eixo horizontal. Uma das suas características é estar afastada da nuvem de tempestade. Reforçando, essa nuvem é um indicativo da presença de uma grande coluna de ar que desce em direção ao solo. Além disso, essa nuvem também se formou com o contraste da temperatura, do calor da região e mais a entrada do ar mais frio que veio das nuvens de tempestades que se aproximavam”, explica Fabiene Casillo.

Em Guaíra, após o registro do vídeo, o volume de chuva foi de 23 milímetros, sendo que 22 milímetros caíram no final da noite.

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira na região:

Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (16) na região

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa