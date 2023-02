Morador que morreu após ser agredido em assalto cuidava de vizinhos para evitar crimes em Ribeirão Preto, SP

Rubens Matias de Faria, de 54 anos, estava internado desde 17 de fevereiro, quando teve carro levado por ladrões no Jamil Seme Cury, zona Oeste. Vizinhos estão indignados e com medo. Rubens Matias de Faria, de 54 anos, foi agredido por ladrões ao tentar evitar roubo do carro em Ribeirão Preto, SP

Vizinhos de Rubens Matias de Faria, que morreu no sábado (25) vítima de agressões durante um assalto, dizem que ele era cuidadoso com os moradores do bairro Jamil Seme Cury, na zona Oeste de Ribeirão Preto (SP), para evitar crimes.

Uma moradora, que prefere não se identificar, diz que ele cuidava da entrada e da saída dos vizinhos sempre que podia.

“Ele sempre ajudou os moradores da rua que precisavam entrar à noite. Ele ficava no portão olhando a gente entrar com carro, então ele foi um vizinho maravilhoso”, diz.

Rubens foi agredido no dia 17 de fevereiro na porta da casa dele. Pelas imagens das câmeras de segurança (veja o vídeo abaixo) é possível ver o momento em que a vítima chega ao imóvel com o carro.

Homem leva soco durante assalto e desmaia em Ribeirão Preto, SP

Na sequência, Rubens é abordado por pelo menos quatro homens. Um deles assume a direção do automóvel e foge nele.

A vítima tenta ir atrás dos outros criminosos, mas leva chutes e socos e cai no chão. Imóvel, Rubens ainda tem bolsos revirados pelos ladrões, que fogem.

Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste e encaminhado à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), mas não resistiu.

Rua do bairro Jamil Seme Cury em Ribeirão Preto, SP

Insegurança

Uma das vizinhas de Rubens diz que o bairro Jamil Seme Cury está abandonado. Na última rua, há uma área de vegetação conhecida como Pico do Planalto Verde. O local, segundo a mulher, virou um esconderijo para criminosos. Do alto, eles têm uma vista privilegiada da movimentação nas ruas.

“Esse morro virou ponto de usuários de drogas, de ladrões, então ficou um pouco complicada a situação do bairro. Desde que entregou o bairro, sempre foi assim. Eles sobem de carro, moto e bicicleta e ficam escondidos no mato que está alto. Depois eles descem a pé, abordam o morador, roubam e voltam para o morro para pegar a condução”, afirma.

A mulher, que também não quer se identificar, diz que já teve um celular roubado a caminho de uma mercearia.

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que, em 2022, foram registrados 381 roubos na região e mais 84 roubos de veículos.

Área de vegetação no bairro Jamil Seme Cury virou esconderijo para ladrões em Ribeirão Preto, SP, dizem moradores

O sentimento, segundo a moradora, é de indignação.

“A indignação é que o bairro está abandonado, esse pico está cheio de mato, não tem policiamento, não tem iluminação, o mato está alto. É um descaso com a população do bairro que está sofrendo com essa situação. Os moradores estão com medo, porque é muito escuro e depois do ocorrido [morte de Rubens], os moradores estão bem assustados.”

O que dizem as autoridades

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o caso foi registrado como homicídio e vai ser investigado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Ribeirão Preto.

Sobre a reclamação dos moradores sobre o mato alto, a prefeitura disse que vai enviar uma equipe para fazer a roçada no mês de março.

Já a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento conforme o índice de violência.

Veja a reportagem completa do EPTV2 desta segunda-feira (27):

Morre homem agredido durante assalto em Ribeirão Preto, SP

