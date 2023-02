Morador registra ‘chuva fantasma’ em Ribeirão Preto, SP; vídeo

Fenômeno meteorológico ocorreu no início da noite desta segunda-feira (27) e chamou atenção pela coloração e pela forma. Chuva diferente chama atenção de moradores em Ribeirão Preto, SP

Uma chuva diferente em Ribeirão Preto (SP) chamou atenção de moradores no início da noite desta segunda-feira (27). O fenômeno é chamado de virga, mas é mais conhecido como chuva invisível ou chuva fantasma, segundo meteorologistas.

A imagem feita por Lucas Arcencio no bairro Alto do Ipiranga, zona Norte da cidade, mostra uma grande nuvem carregada, mas a chuva parece um véu e ainda tem uma cor dourada.

Chuva fantasma ou invisível chamou atenção de moradores em Ribeirão Preto, SP

Lucas Arcencio

De acordo com meteorologistas ouvidos pela EPTV, afiliada da TV Globo, a chuva fantasma é um tipo de pancada que evapora antes de atingir o chão. Como ainda estava de dia, ela acabou assimilando a cor dos raios de sol e ficou dourada.

Outra curiosidade da chuva fantasma é que ela é mais comum onde o ar está mais seco.

A terça-feira foi abafada em Ribeirão Preto e nem a chuva da tarde foi capaz de refrescar o calor. A sensação térmica chegou aos 40°C, quando a máxima marcou 33°C, segundo o Climatempo.

Veja a previsão do tempo na região para terça-feira (28):

Veja previsão do tempo para esta terça-feira (28) na região de Ribeirão Preto, SP

