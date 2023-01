morador-se-irrita-com-casal-de-namorados-que-estacionou-em-frente-a-sua-casa-e-mata-rapaz-com-golpe-de-punhal

Vítima ainda tentou dirigir até unidade de saúde para receber ajuda médica, mas acabou perdendo a consciência e atropelando pedestre no caminho. Suspeito foi preso em flagrante. Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (27), em Mogi das Cruzes, por suspeita de matar um jovem de 24 com um punhal. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria se irritado depois que o rapaz, que estava acompanhado da namorada, estacionou o carro em frente a sua casa na Vila Cintra.

Depois de ser golpeada, a vítima tentou dirigir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Universo para buscar ajuda médica, mas acabou perdendo a consciência e atropelando um pedestre de 54 anos. O caso foi registrado como homicídio por meio cruel, sem possibilidade de defesa da vítima e motivo fútil.

À polícia, a namorada do rapaz contou que eles estavam conversando dentro do carro, em frente a um imóvel, quando o morador se incomodou. O homem teria discutido com a vítima e dito que pegaria uma faca para matá-lo. Apesar disso, o casal continuou no local. Momentos depois, o suspeito voltou com um objeto, se aproximou da janela e o golpeou no tórax.

Ao perceber que o namorado tinha sido perfurado, ela sugeriu que fossem até o posto de saúde mais próximo. Porém, ele desfaleceu no caminho. Além de perder o controle do carro e atropelar um homem, que foi socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Melo e permaneceu internado sem risco de morrer, o jovem também bateu em um poste.

Policiais que estavam perto do local prestaram apoio. De lá, seguiram até a casa do suspeito que confessou o crime. Ainda segundo o boletim, o homem disse que o casal estava mantendo relações sexuais dentro do veículo e que isso era falta de respeito. Por isso, discutiu com o rapaz o golpeou com uma arma branca.

O objeto usado no crime não foi localizado. A Polícia Civil solicitou exames periciais e o morador foi levado para a cadeia de Mogi das Cruzes.

valipomponi