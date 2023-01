morador-transmite-ao-vivo-queda-de-camarote-em-show-sertanejo

Homem filmava festa sertaneja em Arandu (SP) antes e durante acidente.

Vídeo mostra estrutura caindo e muita gritaria; vítimas se feriram levemente.

A queda parcial do camarote de um show sertanejo em Arandu (SP), na madrugada de domingo (19), foi transmitida ao vivo no Facebook pelo auxiliar administrativo Eduardo Vasques, responsável pela página Costinha Avaré, que divulga festas da região de Avaré (SP). O acidente aconteceu durante o show da dupla Fiduma & Jeca e deixou pelo menos 27 pessoas feridas, nenhuma em estado grave. (Veja o vídeo acima)

O vídeo mostra o público cantando – inclusive com crianças – quando, de repente, a estrutura do camarote começa a tremer. A transmissão mostra Eduardo descendo as escadas correndo.

É possível ouvir muita gritaria. A filmagem registrou também pessoas chorando e preocupadas em sair rapidamente do espaço. Até a tarde deste domingo a publicação tinha 6,2 mil visualizações. Eduardo Vasques também fez transmissões nos outros três shows da festa sertaneja de Arandux, entre quarta-feira (15) e sexta-feira (16), mas conta que nada de anormal aconteceu nas ocasiões.

“No sábado [17] estava um pouco mais cheio por ser fim de semana, mas tudo normal como nos outros dias. A estrutura cedeu de um lado, no local onde eu estava ele entortou. Nessa hora eu sai correndo como todo mundo e fui atrás da minha esposa. Graças a Deus a estrutura não caiu inteira, senão poderia ser uma tragédia”, relata.Ex-jogadores estavam no show

Os ex-jogadores de futebol Luizão e Paulo Nunes, que atuaram em times como Corinthians, Palmeiras e seleção brasileira, aparecem no vídeo. Segundo a polícia, os dois não ficaram feridos. Em contato com o GloboEsporte.com, Luizão disse que tudo não passou de um susto e que estão bem. “Estávamos no último andar, no terceiro piso. Bater pênalti em final de campeonato é bem mais fácil [do que passar por uma situação dessa]”, disse.

Entenda o caso

A dupla Fiduma & Jeca se apresentava no palco da 24ª edição da Festa de Peão de Boiadeiro de Arandu (Expomaar) quando parte da estrutura metálica cedeu. Pessoas que estavam sobre a estrutura e embaixo dela foram atingidas, segundo o Corpo de Bombeiros. O show da dupla foi encerrado depois do acidente.

Ainda de acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta da 1h40. Depois de 15 minutos, equipes chegaram ao local e socorreram as vítimas. Do total de 27 vítimas socorridas pela corporação, 13 foram levadas ao hospital de Arandu e 14 à Santa Casa de Avaréx, cidade vizinha. A Polícia Civil registrou boletim de ocorrência com 30 feridos.

Entre as vítimas, três tiveram fraturas nas pernas e uma mulher fraturou as costelas. Todos estão fora de perigo. Apenas a mulher continuava internada na manhã deste domingo, em Avaré. O restante recebeu alta, segundo informou os hospitais. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

A jornalista Luciana Santini estava no térreo do camarote quando o acidente aconteceu. Segundo ela, o show tinha acabado de começar e a dupla cantava a segunda música, quando ouviu gritos de desespero das pessoas ao lado. “Foi desesperador, eu que estava embaixo, meu Deus, que desespero. Foi uma correria, eu estava com a minha filha e minha amiga. Sai procurando elas, minha amiga segurou no meu braço, minha filha saiu correndo, o povo saiu na mesma hora, gente pulando de arquibancada. Foi muito feio”, descreve.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local da festa tinha alvará para funcionar e o camarote possuía laudo técnico de engenheiros. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.

A festa era organizada pela Prefeitura de Arandu. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Carlos Roberto Bagaceira, afirmou à TV TEM que o camarote tinha alvará para receber 1,2 mil pessoas, mas que na hora do acidente estava com aproximadamente 900 pessoas. Em nota enviada ao G1, a dupla sertaneja informa que a equipe se solidariza com as vítimas e ressalta que não é responsável pela estrutura do evento. Por fim, afirma que interrompeu o show em respeito a todos que eram sorridos logo após o acidente.

