moradora-de-casa-atingida-por-telhado-que-‘voou’-100-metros-lembra-susto-durante-chuva-em-araraquara:-‘estrondo’,-diz

Muro da residência ficou destruído por estrutura metálica durante chuva forte que atingiu o município na noite de terça-feira (28). Ventos de 100 km/h derrubaram pelo menos 60 árvores. Estrutura metálica atingiu casa e derrubou parte de muro em Araraquara durante chuva forte

Renan Ciconelo/EPTV

A auxiliar administrativa Silvia Tomaz contou sobre o susto passado pela família ao ter a casa atingida por um telhado de metal, durante o temporal que atingiu Araraquara (SP), na noite de terça (28).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A estrutura foi arrastada por 100 metros até atingir e derrubar parte do muro da residência no Jardim das Estações, na região da Vila Xavier. Dois carros que estavam na garagem foram atingidos. Ventos de 100 km/h derrubaram pelo menos 60 árvores no município.

“Apagaram-se as luzes e a gente escutou um estrondo. A gente achou que talvez a estrutura da casa tivesse caído. A gente olhou pelo vidro da porta e viu que tinha voado alguma coisa”, disse.

Casa atingida por estrutura metálica durante chuva em Araraquara

Renan Ciconelo/EPTV

LEIA TAMBÉM: Chuva forte derruba 60 árvores em Araraquara e causa pontos de alagamentos em São Carlos

Ela e outros familiares ficaram presos e tiveram que ser resgatados por vizinhos.

Ventos chegam a 100 km/h e provocam queda de árvores e telhados em Araraquara

Do lado de fora, duas pessoas estavam em um carro que também foi atingido. “Eles se machucaram, mas foram ferimentos leves, mas o carro teve perda total. Muito grande o susto”, afirmou Silvia.

A auxiliar administrativa Silvia Tomaz falou sobre estrutura que atingiu casa em Araraquara

Renan Ciconelo/EPTV

Temporal em Araraquara

Defesa Civil de Araraquara atualiza estragos causados na cidade após temporal

Segundo a Defesa Civil, choveu o equivalente a 50 milímetros em aproximadamente 40 minutos, causando transtornos aos moradores da cidade.

Na região da Alameda Paulista e Avenida Padre Antônio Cesarino, na Vila Xavier, houve queda de energia elétrica.

Na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, a Via Expressa, um outdoor caiu sobre um alambrado e o letreiro de um atacarejo “dobrou” devido à força dos ventos.

Temporal causa transtornos em Araraquara

Walter Strozzi/acidade on

Na Avenida Dr. Antônio Tavares Pereira Lima, no Jardim das Estações, a cobertura de um imóvel foi levada pelo vento e caiu sobre outra residência. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e Corpo de Bombeiros acompanharam as ocorrências e ainda contabilizam os estragos causados pelo temporal.

Procurada, a CPFL Paulista informou que o forte temporal que atingiu a cidade causou danos pontuais à rede elétrica para alguns clientes, na região Leste da cidade.

Segundo a empresa, as equipes foram mobilizadas e ainda trabalham para reestabelecer a energia.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano