Moradora de condomínio no interior de SP denuncia suposto envenenamento coletivo de pets: ‘Medo de morar aqui’

Situação virou caso de polícia e um boletim de ocorrência foi registrado como ato de abuso a animais. Em um único fim de semana, três animais apresentaram sintomas de intoxicação e um deles morreu. Ao menos três animais apresentaram sintomas de intoxicação

Arquivo Pessoal

Uma série de tentativas de envenenamento de pets vem assustando moradores de um condomínio residencial, em Marília (SP). Em um único final de semana, ao menos três animais apresentaram sintomas de intoxicação, e um deles morreu.

Ao g1, uma moradora do condomínio, que preferiu não se identificar, contou que os animais no local, em especial cachorros e gatos, são comuns. “Muita gente tem pet e tem também alguns animais que invadem o condomínio, são alimentados por moradores e acabam ficando”, diz.

No entanto, segundo a moradora as tentativas de envenenamento também se tornaram comuns. No dia 12 de fevereiro um gato, de nome Pitoco, foi morto e o cachorro Bobby precisou ser levado para o médico veterinário. “Levei ele quase morto no meu braço, muita crueldade”, conta a moradora.

A situação chegou até a polícia e um boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte como ato de abuso a animais. No mesmo final de semana, outro cachorro também quase foi envenenado.

“Uma moradora que foi passear com o cachorro dela viu um pão pelo condomínio. A cachorra dela pegou, mas ela não deixou ela comer. Essa tutora pegou e levou o pão na veterinária, que confirmou se tratar de veneno”, relata a moradora.

Moradores de condomínio reclamam de possível envenenamento de pets em Marília (SP)

Arquivo Pessoal

“Aqui no condomínio já vimos dois gatos morrerem atropelados no estacionamento, mataram envenenado um outro gato, agora mais esses casos, sem contar o que nós não sabemos”, afirma a moradora sobre o histórico de maus-tratos animais no local.

A moradora diz que aguarda o laudo necroscópico do gato morto para confirmar o envenenamento. Em relação ao cachorro Bobby, que não possui um tutor, ela afirma que já gastou R$ 1,7 mil para a sua recuperação. “Ele ainda está com alterações neurológicas, preciso fazer uma vaquinha para ajudar no tratamento”.

Cachorro Bobby ainda recuperação após suspeita de ter sido envenenado

Arquivo Pessoal

“Do mesmo jeito que jogaram veneno para matar qualquer animal, eles podem fazer isso com os meus. Eu estou com medo de morar aqui, não sei o que faço”, diz.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi